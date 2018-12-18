Ersun Yanal "4. yıldızı takacağız" dedi

Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktör Ersun Yanal için imza töreni düzenledi.

Ali Koç, Yanal'la imza atmadan önce yaptıkları görüşmelerden bilgiler aktardı.

Yarım kalan işim var

Yanal'ın en büyük hedefinin 4. yıldızı takmak olduğunu söyleyen Koç, "Ersun hocamız sözleşmeye bakmadı bile. 'Yarım kalan bir işim var, hayalim 4. yıldız' dedi" dedi.

Yanal, "Evet 4. yıldızı takacağız. Hep beraber el ele büyük taraftarımızın desteğiyle şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Bu şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Bunun başka bir alternatifi yok. İkinci yarıdaki puan cetvelinin lideri olacağız." dedi.