Enner Valencia kimdir, nereli kaç yaşında? Enner Valencia hayatı ve futbol kariyeri!

Enner Remberto Valencia Lastra 4 Kasım 1989 tarihinde San Lorenzo, Esmeraldas'da doğdu. Ekvadorlu milli futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Forvet mevkisinde görev yapmaktadır. Enner Valencia futbol kariyerine Ekvador'da Caribe Jr. futbol takımında başladı.

Enner Valencia hangi takımlarda oynadı?

2008 yılında ise CS Emelec futbol takımına transfer oldu. 2008'den 2010'a kadar kadroda yer alma şansı yakalayamadı. Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'nin takımın başına geçmesiyle birlikte kadroda yer almaya başladı. 2011'de 30 maçta 9 gol attı. Kariyerindeki ilk hat-tricki 2013 yılında Club Sport Huancayo'a karşı attı. 2014 yılında İlk şampiyonluğunu Emelec'de yaşadı.

2014 yılında 3.28M€ bonservis karşılığında Meksika liginde yer alan Pachuca takımına transfer oldu. Meksika'da 18 gol atarak ligin gol kralı oldu. 29 Temmuz 2014 yılında İngiliz Kulübü olan West Ham United, 15 M € bedel karşılığında Enner Valencia'nın transferini tamamladı.

West Ham formasıyla ilk golünü Hull City'e 23 metre uzaklıktan attı. 2017'de 5.50M€ bonservis bedeliyle tekrar Meksika ligi'ne döndü. 28 Ağustos 2020'de Fenerbahçe ile bonservis bedeli olmadan 3 yıllık sözleşme imzaladı

Enner Valencia kişisel yaşamı

Ekim 2016'da, çocuğunun nafakasını ödemediği için hakkında yakalama emri çıktı. Şili ile oynanan FIFA Dünya Kupası elemeleri'nde polisler Valencia'yı tutuklamak için saha kenarına geldi. Valencia durumun farkına varınca sahadan sakatlanma numarası yaparak kaçmaya çalıştı. Ağustos 2020'de Valencia'nın kız kardeşi Ekvador'un San Lorenzo şehrinde silahlı bir çete tarafından rehin alındı. Valencia'nın kız kardeşi 29 Ağustos'ta Ekvador polis ekipleri tarafından kurtarıldı.