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Aktüel Engin Özkoç kimdir? Engin Özkoç ne söyledi?
Aktüel

Engin Özkoç kimdir? Engin Özkoç ne söyledi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Engin Özkoç’un kim olduğunu araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 19:58:00 -
Engin Özkoç kimdir? Engin Özkoç ne söyledi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Engin Özkoç ne söyledi?

Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr Hüseyin Aydın aracılığıyla  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun dilekçesinde; Tele 1 kanalında 14 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen programda adı geçen kişiler tarafından sarfedilen sözlerin, kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığı belirtildi. İki isim hakkında, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma açılarak kamu davası açılması talep edildi.

Engin Özkoç kimdir?

Engin Özkoç 5 Şubat 1962'de dünyaya geldi. ]Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirmiştir. Siyasete CHP Gençlik Kollarında başlayan Özkoç, Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24., 25., 26. ve 27. dönem Sakarya milletvekili seçildi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapmış, 26 Ekim 2017 tarihinde CHP grup başkanvekili seçilmiştir.

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