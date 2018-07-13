Enfeksiyonlu sivilceye dikkat!

Sivilce problemi en sık karşılaşılan ve en rahatsız edici problemler arasındadır. Her insanın hayatında bir defa sivilcesi olmuştur. Sivilcelerin de bazı çeşitleri vardır. Bu çeşitler yaş beslenme düzeni ya da sivilcenin çıkma sebebine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu sivilcelerden en ağrılı ve sıkıntılı olan hiç şüphesiz iltihaplı diye nitelendirdiğimiz ağrılı ve irinli sivilcelerdir. İltihaplı sivilcelerin içi iltihap doludur ve beyaz uç verirler. Çıban ya da akne isimleriyle anılan bu oluşumlar iltihapsız olanlara göre daha kırmızı ve büyük olurlar.

İltihaplı sivilcelerin bir diğer önemli özelliği de acı vermeleridir. Yine diğer sivilcelerden farklı olarak makyaj yapmayı da zorlaştıran iltihaplı sivilceler üzerine makyaj yapmak zaten doğru değildir ama isteseniz de yapamazsınız çünkü üzerine sürülen her şeyi kusar bu tip sivilceler kusmasalar bile şiş duracakları için yine kötü gözükürler ki çoğu zaman üzerine herhangi bir şey sürmek için dokunamayacağınız halde olurlar.

İLTİHAPLI SİVİLCE NEDEN OLUŞUR?

İltihaplı sivilceleri tedavi etme aşamasına geçmeden önce neden ve nasıl oluştuklarının tespit edilmesi ve buna göre önlemlerinin alınması, yeni sivilce oluşumunun önüne geçilmesi açısından ve varolan aknelerin geçirilmesinde başarılı sonuç elde etme açısından elzem bir konudur.

İltihaplı çıbanların oluşmasının aynı normal sivilceler gibi bir sürü sebebi olabilir zaten sivilce problemini birkaç sebebe dayandırmak doğru bir davranış değildir sivilceler bir sürü faktörün birleşmesiyle oluşur. Vücudu rahatsız eden şeyler birleşerek vücudun tepki vermesine yol açarlar vücut ise tepkiyi bazen sivilce çıkartarak bazen siyah nokta oluşturarak verir yani eğer sivilcelerinizin neden olduğunu merak ediyorsanız buna tek bir cevap veremeyiz ama aşağıdaki sebeplerden kendinize uygun olanları bularak iltihaplı sivilcelerinizin neden oluştuğu ile ilgili fikir üretebilirsiniz.

DÜZENSİZ BESLENME

Sivilce oluşumuna özellikle iltihaplı sivilce oluşumuna neden olan en büyük faktör düzensiz beslenmedir. Vücudu bir makine gibi düşünmek bu konuyu anlamaya yardımcı olacaktır. Siz eğer vücudunuzun bütün bakımlarını yapmaz içine girmemesi gereken zararlı maddeleri sokarak ona zarar verirseniz vücut bir yerden sonra reaksiyon verir. Düzensiz beslenme yüzünden vücudun genellikle verdiği reaksiyonlar arasında iltihaplı sivilceler vardır ki bu en basit aşamadır çünkü düzensiz beslenme çok daha büyük sorunlara sebep olabilir çok dikkatli olmak gerekir. Hem daha sağlıklı ve ışıl ışıl parlayan bir cilt hem de sağlığımız için düzenli beslenmek çok önemlidir.

STRES

Stres vücuda en fazla zarar veren etmenlerden bir tanesidir. Sürekli stres altında olmak yanlış beslenmek yada kimyasal içeren maddeler kullanmaktan çok daha zararlıdır vücut için ve çok daha fazla reaksiyona sebep olur. Bu yüzden iltihaplı sivilceler genellikle kişilerin stres altında olduğu dönemde artar. Genellikle stres altında olan insanlar düzensiz beslenme ve uykusuzluk sorunları da yaşarlar yani gelişen reaksiyonlar tek başına stres kaynaklı değildir ama uykusuzluk ve düzensiz beslenme gibi zaten sıkıntılı durumlarla vücudu sürekli geren stres birleşince iltihaplı sivilcelerin oluşması kaçınılmazdır. Eğer siz de iltihaplı sivilcelerinizde şikayetçiyseniz stresten elinizden geldiğince kaçınmaya çalışın

UYKUSUZLUK

Sivilce oluşumuna neden olan bir diğer önemli faktörde uykusuzluktur. Vücudun her şeye ihtiyacı vardır en çok da uykuya. Çok uyumak ne kadar zararlıysa az uyumakta çok zararlıdır uyku kararında dengelenmelidir. Uykusunu iyi alan doğru saatlerde uyuyan insanların çok büyük bir çoğunluğunun ciltleri çok daha parlaktır. Cildi parlatmak için bir sürü kimyasal kullanmak yerine uykuyu almayı denemek çok daha iyi sonuç verecektir kuvvetle muhtemel. Bu yüzden hiçbir zaman vücudunuzu uykusuz bırakmayın eğer iltihaplı sivilcelerinizden şikayetçiyseniz son dönemdeki uyku düzeninizi gözden geçirin belki sebep uyku düzeniniz olabilir.

ALERJİ

İltihaplı sivilceleriniz varsa bunun nedeni bir ihtimal alerji olabilir. Kullanılan yeni bir ürün yada içinde bilinmeyen maddeler olan ürünler ciltte reaksiyona neden olabilirler ve cildin verdiği bu tepkilerin çeşitleri olur. Bazı alerjiler sonucunda ciltte bir sürü iltihaplı sivilce oluşur. Eğer siz de iltihaplı sivilce sorunu yaşıyorsanız son dönemde eskisinden farklı bir ürün kullanıp kullanmadığınıza bakabilirsiniz yada size alerji yapan bir şey tüketip tüketmediğinize bu size sivilcenin nedenini bulmada yardımcı olacaktır.

YANLIŞ CİLT BAKIMI

Sivilce oluşumunu hızlandıran en önemli faktör cilde kötü davranmaktır. Cilde kötü davranmaktan kasıt eksik cilt bakımı yapmak cilde çok fazla kimyasal kullanmak cildin yapısını bozacak uygulamalar yapmak makyajı temizlememek cildi arındırmakak nemlendirmemek gibi bir sürü şey olabilir. Bunlar hem cildin parlaklığını söndürür hem de sivilce oluşumuna genellikle iltihaplı sivilce oluşumuna neden olur. Bu yüzden ne kadar uykunuz olursa olsun yada ne kadar yorgun olursanız olun cildinizi mutlaka temizleyin ve nemlendirin. Tüm bunların yanı sıra herkeste gördüğünüz her şeyi alıp cildinize sürmeyin bunun hiçbir faydası olmayacağı gibi aksine zararı olacaktır .