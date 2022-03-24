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Otomotiv Elon Musk Almanya fabrikasını açtı
Otomotiv

Elon Musk Almanya fabrikasını açtı

Tesla'nın sahibi Elon Musk, Berlin'de otomobil fabrikasını açtı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 10:53:00 -
Elon Musk Almanya fabrikasını açtı

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikada nihayet amacına ulaştı.

Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 10 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Sürekli olarak bir problem ile karşılaşan tesis, normal şartlar altında geçen yıl üretime başlayacaktı. Ardından yerel makamlardan geciken onaylar, fabrikanın açılışını günümüze kadar erteledi.

Almanya fabrikası açıldı

Firmanın Avrupa pazarındaki satışlarını ve ürün çeşitliliğini artırmak için kurduğu Berlin fabrikası, aylar süren bekleyişin ardından açıldı.

3 binden fazla çalışanı bulunan Tesla'nın dünyadaki 5'inci büyük fabrikasının açılışına, Tesla CEO'su Elon Musk, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de katıldı.

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