EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2022 EKPSS 2. tercih tarihleri:

ÖSYM tarafından EKPSS 1 tercihleri ocak ayında gerçekleştirildi. EKPSS 2. tercihlerin de olacak olması nedeniyle 2022 EKPSS 2. tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS 2022-2. tercihleri başladı mı? soruları araştırılmaya başlandı. 24 Nisan'da gerçekleştirilen 2022 EKPSS sınavının sonuçları ise 18 Mayıs'ta açıklanmıştı.

EKPSS 2. tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

EKPSS tercihlerine ve kuraya göre yapılacak yerleştirme tarihlerine dair, ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak detaylar adaylarla paylaşılacak. 2022 EKPSS 2. tercihlerin başlayacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle

ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.