Ekmek almak için evden çıkmıştı! Çöp kamyonu ezdi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ekmek almak için evden çıkmıştı! Çöp kamyonu ezdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde ekmek almak için evden çıkan 79 yaşındaki adam dönüş yolunda çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi oğlu ve kızı tarafından gözyaşları içinde teslim alındı.

Kaza, dün akşam 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Ömer Buyrukçu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ekmek almak için evinden çıkan 79 yaşındaki Hamza Körük'e, yolun karşısına geçtiği sırada sokak üzerindeki çöp konteynerından çöpleri alarak hareket eden Sadullah T.'nin kullandığı çöp kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adamın bacaklarının üzerinden geçen çöp kamyonu çalışanların uyarısı ile durdu. Yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Hamza Körük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇOCUKLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Körük'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Feci kazada hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi işlemlerinin ardından oğlu ve kızı tarafından teslim alındı. Cenazenin teslimi sırasında Hamza Körük'ün kızının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Yaşlı adamın cenazesi toprağa verilmek üzere Kepez Altınova Mahallesi mezarlığına götürüldü.

 

