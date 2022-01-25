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Aktüel Ehliyet yenile son tarih ne zaman? Ehliyetler ne zamana kadar yenilenecek?
Aktüel

Ehliyet yenile son tarih ne zaman? Ehliyetler ne zamana kadar yenilenecek?

Ehliyet değişimi e zaman son? Ehliyetler ne zaman değişecek sorusu, pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Eski ehliyete sahip vatandaşların 2022 yılı içerisinde yeni ehliyetlere geçmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği tarih aralığında yenilenmesi gerektiği açıklanan ehliyetler için son tarih bilgisi paylaşılmıştı. Peki, ehliyet değişimi ne zaman son olacak? Ehliyetler ne zamana kadar yenilenecek? Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler neler? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler..

Yeniakit Publisher
2022-01-25 12:36:00 - 2022-01-25 12:36:53
Ehliyet yenile son tarih ne zaman? Ehliyetler ne zamana kadar yenilenecek?

İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatmıştı. Eski ehliyete sahip vatandaşların 2022 yılı içerisinde yeni ehliyetlere geçmesi gerekiyor. Eski ehliyetini değiştirmeyenleri idari para cezası bekliyor.

Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden internet sitesi veya telefon ile alınıyor. Ancak ehliyet yenileme işlemi için bazı belge ve evrakların önceden hazırlanarak randevu saatinde götürülmesi gerekiyor. Ehliyet ücretinin de randevu zamanından önce yatırılması şartı var. Ehliyet yenilme ücreti her yıl değişiklik gösteriyor.

İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatmıştı. Eski tip ehliyetlerin yenileme işleminin doğabilecek cezaların önüne geçilmesi için 2022 yılı bitmeden yapılması gerekiyor. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından alınıyor. Gerekli evrakları ve ehliyet yenileme ücretini yatıran kişiler yenileme işlemlerini kolayca yapabiliyor.

Ehliyet yenile son tarih ne zaman?

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir.

Ehliyet yenileme evrakları neler?

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca Edevlet üzerinden temin edilebilir.)

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