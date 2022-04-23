Edirne bayram namazı 2022: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, Edirne’de bayram namazı nasıl kılınır?

Edirne bayram namazı saati, 2022 Ramazan Bayramı öncesinde Edirnelier tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı il il Ramazan Bayramı namaz vakti takviminde Edirne bayram namazı saati de yer alıyor. 2 Mayıs 2022 Pazartesi bayram namazı saati haberimizde. İşte Edirne ve ilçeleri 2022 Ramazan Bayram namaz saati...

Edirne'de Ramazan Bayram namaz saati kaçta?

Edirne'de 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü bayram namazı saat 06:43'te kılınacak.

Enez Ramazan Bayram namaz saati kaçta?

Edirne Enez'de 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü bayram namazı saat 06:46'da kılınacak.

Havza Ramazan Bayram namaz saati kaçta?

Havza'da 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü bayram namazı saat 06:42'de kılınacak.

İpsala 2022 Ramazan Bayram namaz saati kaçta?

İspala'da 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü bayram namazı saat 06:44'te kılınacak.

Keşan 2022 Ramazan Bayram namaz saati kaçta?

Keşan'da 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü bayram namazı saat 06:44'te kılınacak.

Lalapaşa 2022 Ramazan Bayram namaz saati kaçta?

Lalapaşa'da 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü bayram namazı saat 06:42'te kılınacak.

Meriç 2022 Ramazan Bayram namaz saati kaçta?

Meriç'te 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü bayram namazı saat 06:44'te kılınacak.

Süloğlu 2022 Ramazan Bayram namaz saati kaçta?

Süloğlu 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü bayram namazı saat 06:41'de kılınacak.

Uzunköprü 2022 Ramazan Bayram namaz saati kaçta?

Uzunköprü'de 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü bayram namazı saat 06:43'te kılınacak.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Niyet edilirken hangi bayram namazı (Ramazan veya Kurban) kılınacaksa o söylenir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.