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Eczacıbaşı VitrA Finlandiya deplasmanında

18 Aralık 2018 Salı 10:34
Eczacıbaşı VitrA Finlandiya deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Finlandiya temsilcisi Hameenlinna ile deplasmanda karşılaşacak.

Hameenlinna kentindeki Elenia Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçında konuk ettiği Rusya ekibi Uralochka-NTMK'yı 3-0 yenan Eczacıbaşı VitrA, ikinci sırada yer alıyor. İlk maçını kaybeden Hameenlinna ise son sırada bulunuyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:34
  1. CEV Şampiyonlar Ligi
  2. Eczacıbaşı VitrA
  3. Hameenlinna
  4. Voleybol

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