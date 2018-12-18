Eczacıbaşı VitrA Finlandiya deplasmanında

Eczacıbaşı VitrA Finlandiya deplasmanında18 Aralık 2018 Salı 10:34
İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Finlandiya temsilcisi Hameenlinna ile deplasmanda karşılaşacak.
Hameenlinna kentindeki Elenia Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.
Gruptaki ilk maçında konuk ettiği Rusya ekibi Uralochka-NTMK'yı 3-0 yenan Eczacıbaşı VitrA, ikinci sırada yer alıyor. İlk maçını kaybeden Hameenlinna ise son sırada bulunuyor.
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