Ecem Sena Bayır kimdir kaç yaşında? | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Ecem Sena Bayır

Kısa süre önce yayına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan Ecem Sena Bayır'ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ecem Sena Bayır kimdir? Ecem Sena Bayır kaç yaşında? Ecem Sena Bayır nereli?

Ecem Sena Bayır kimdir?

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Ecem Sena Bayır, kendisini şu şekilde ifade ediyor;

11 Nisan 1996'da Beyoğlu'nda doğdum. İstanbul Üniversitesi Dilbilimi Bölümü'nde okuyorum. Aslında bitmesi gerekiyordu fakat alttan derslerim var. Ailem de beni kep töreninde kep atarken gördüğü için mezun oldum sanıyor. Küçükken aynanın karşısında izlediğim dizi ve filmlerdeki karakterleri oynamaya çalışırdım. Bu benim için bir oyun gibiydi. Bu oyunu oynarken mutlu oluyordum. Ailem endişelenmişti bir ara, çünkü yakalandığımda kötü bir şey yaparken yakalanmış gibi panikliyordum. Konservatuvar okumak istemiştim ama lisede yabancı dil tercih ettiğimden üniversitede de dille alakalı bir bölüm tercih ettim. BKM Mutfak'a gelene kadar bir sahne tecrübem yoktu. Üniversite zamanlarında sınıf arkadaşlarımla bir web sitesi kurduk bir süre onunla ilgilendim. 1.73 boyundayım 53 kiloyum. Olmaktan çok mutlu olduğum bir yerdeyim.