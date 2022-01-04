Dünyanın en ucuz otomobili Regal Raptor Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

İkinci el otomobil fiyatlarının yükselmesinden sonra sıfır araç sahibi olmak isteyenleri sevindirecek haber geldi. Dünyanın açık ara en ucuz elektrikli otomobili Türkiye'de satışa çıktı.

F5Haber'de yer alan bilgilere göre, 2022 yılının ilk dakikalarından itibaren özellikle akaryakıta yapılan zamlar moralleri ciddi anlamda bozdu. Hem benzin, hem de motorin 12 TL'nin üzerine çıkmış durumda. Halbuki dolarla birlikte akaryakıt fiyatlarının da düşmesi bekleniyordu.

Neyse ki artık şehir içerisinde çok daha ekonomik bir seçeneğiniz var; Elektrikli otomobiller. Bilindiği üzere ülkemizde marka elektrikli otomobiller çok ucuz değil.

Fakat çeşitli seçeneklere yönelirseniz daha makul modellerle karşılaşabilirsiniz.

Bu modellerden akla ilk geleni Regal. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa çıkan Regal Raptor, ucuza otomobil arayanlar için biçilmiş kaftan.

İçerisinde bildiğimiz otomobil aküsü bulunan modelin menzili 100 km. Elbette akü takviyesiyle bu menzili arttırmanız mümkün. Otomobil içerisinde akü eklemeniz için yeteri kadar boş alan mevcut. Elbette 100 km bana yeter diyorsanız problem çıkmayacaktır.

3 kişilik bir kapasiteye sahip olan model, yokuşlarda tatminkar bir performans sunuyor. Elbette burada dimdik bir yokuştan bahsetmiyoruz. Aksi takdirde dik bir yokuşta bu araçla tek kişi bile yolda kalabilirsiniz.

Otomobili tamamen şarj etmeniz yaklaşık olarak 8 saat sürüyor. Elbette akü eklerseniz bu süre biraz daha artabilir. Eğer şehir içerisinde kullanmak için küçük bir araç arıyorsanız Regal Raptor aradığını model dip not olarak belirtelim.

Normal elektrikli otomobillerde lityum piller kullanılıyor. Regal Raptor ise bildiğimiz otomobil aküsü ile geliyor. Dolayısıyla bu otomobilde hızlı şarj özelliğinin olmadığını da belirtelim.