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Gündem Doğan Cüceloğlu'nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor
Gündem

Doğan Cüceloğlu'nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor

Psikolog yazar Doğan Cüceloğlu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada saat 13.30 sıralarında temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nun evine giriş yaptığı anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 22:10:00 -
Doğan Cüceloğlu'nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor

Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan psikolog yazar Doğan Cüceloğlu’nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir detay ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında olay günü saat 13.30 sıralarında temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nun yaşadığı eve geldiği anlaşıldı. 

Evinde ölü bulundu

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulunmuştu. Alışverişten dönen Cüceloğlu'nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaşmıştı.

Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evin içerisinde incelemelerde bulunulmuş, ilk incelemelere göre Cüceloğlu'nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Görüntüler incelemeye alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevli savcı ile birlikte adli tabip olay yerinde inceleme yapmış, Olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında olay günü saat 13.30 sıralarında temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nun yaşadığı eve geldiği saptandı.

Bu kapsamda, 13.30-14.00 arasındaki zaman diliminde evi gösteren güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Görüntülerde Cüceloğlu'nun ikamet ettiği apartmana şüpheli bir şahsın girmediği belirlendi. Görüntüleri inceleyen emniyet müdürlüğü tarafından, kayda alınan tutanak dosyaya sunuldu.

 

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