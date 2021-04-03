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Oruç Diyanet Zonguldak Ramazan imsakiye 2021|Zonguldak sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Zonguldak sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Diyanet Zonguldak Ramazan imsakiye 2021|Zonguldak sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Zonguldak sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayının müminlere, maddi ve manevi hayatına kazandırdığı değişim, rahmet, bereket ve mutluluk havasını gözle görülmektedir. Böyle bir yerde şeytanların kötü etkilerinden sıyrılma, günahlardan sakınma ve rahmete ulaşma imkanı vardır. O zaman bu kadar imkan varken bu aydan faydalanmak gerekir. Peki, Diyanet Zonguldak Ramazan imsakiye 2021|Zonguldak sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Zonguldak sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 17:06:00 -
Diyanet Zonguldak Ramazan imsakiye 2021|Zonguldak sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Zonguldak sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Nisan ayına girmemizle birlikte son günlerde en çok “İlk oruç ne zaman, ilk sahur ne zaman ve ilk teravih ne zaman? ” gibi soruların cevapları vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Peki, Zonguldak sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Zonguldak sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor? İşte merak edilen haberin detayları…

Ramazan ne zaman başlıyor 2021?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

Ramazan Bayramı ne zaman 2021?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Zonguldak İmsakiyesi 2021

Zonguldak'ta ilk imsak 04.38'de ilk iftar 19.37'de olacak.

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