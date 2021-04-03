Ramazan ayının müminlere, maddi ve manevi hayatına kazandırdığı değişim, rahmet, bereket ve mutluluk havasını gözle görülmektedir. Böyle bir yerde şeytanların kötü etkilerinden sıyrılma, günahlardan sakınma ve rahmete ulaşma imkanı vardır. O zaman bu kadar imkan varken bu aydan faydalanmak gerekir. Peki, Diyanet Zonguldak Ramazan imsakiye 2021|Zonguldak sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Zonguldak sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?