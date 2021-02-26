Dilipak-AK Parti davası 3 Haziran’a ertelendi

Muhammet Kutlu Ankara

Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Abdurrahman Dilipak ve Uğurlu Gazetecilik adına Avukat Ali Paccı, AK Parti Genel Başkanlığı adına ise Av. Muammer Cemaloğlu ve Av. Burhanettin Sevencan katıldı. Duruşmaya Abdurrahman Dilipak ve gazetemiz adına katılan Avukat Ali Paccı, davanın siyasi parti genel başkanlığı adına açılmasına karşılık vekaletnamenin Genel Başkanlık adına olmaması nedeniyle taraf ehliyeti noksanlığı yönünden usuli eksiklik olduğunu belirttiler. Av. Paccı “Ayrıca taraf sıfatına ilişkin de itirazımız bulunmaktadır. Eğer bu eksiklik HMK 115 kapsamında tamamlanabilecek bir eksiklik ise karşı tarafa süre verilsin” dedi. Mahkeme heyeti, davacılar vekillerine davacı siyasi parti genel başkanlığı adına düzenlenmiş vekaletname ibrazı için 2 haftalık kesin süre verilmesine ve 1.ara karar gereği öninceleme duruşmasının bir sonraki celse yapılmasına ve bu nedenle duruşmanın 3 Haziran 2021 günü saat 10:25’e bırakılmasına karar verdi.