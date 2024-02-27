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Yerel Dilimli Barajı kısmen dondu
Yerel

Dilimli Barajı kısmen dondu

Yeniakit Publisher
2024-02-27 09:01:00 -
Dilimli Barajı kısmen dondu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Dilimli Barajı kısmen dondu.

Dilimli Barajı'nın donmasıyla güzel görüntüler de ortaya çıktı. Vatandaşlar, 2 sene önce faaliyete geçen Dilim Barajı’nın donmuş haliyle fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor. Fotoğraf çekmek için bölgeye geldiğini belirten İslam Geçirgen, “Yüksekova büyük kış süreci yaşıyor ve bir haftadır acayip havalar soğudu. Havaların soğumasıyla Dilimli Barajı kısmen donmuş durumda. Biz de o anları kaçırmamak için o güzel manzaraya karşı fotoğraflar çektik” dedi.

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