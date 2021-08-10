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Aktüel

Devlet her zaman üreticinin yanında oldu ve olmaya devam edecek!

Türkiye’de orman yangınlarının başladığı ilk günden beri sahada çalışmalarını yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşların ve çiftçilerin taleplerini dinledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 20:06:00 -
Devlet her zaman üreticinin yanında oldu ve olmaya devam edecek!

yeniakit.com.tr

Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yangından etkilenen Köyceğiz Çayhisar Köyünde vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Yangından etkilenen Köyceğiz Çayhisar Köyünde vatandaşlarımızın, çiftçimizin taleplerini dinledik, gerekli çalışmaları hızlandırdık. Devlet olarak her zaman üreticimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz” dedi.

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