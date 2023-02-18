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Gündem Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın aylar önce ölümle ilgili sözleri gündem oldu! Şok etti
Gündem

Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın aylar önce ölümle ilgili sözleri gündem oldu! Şok etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme Hatay'da yakalanarak enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Duymaz'ın aylar önce yayınladığı bir videoda söylediği "Geleceği görmüyorum, az yaşayacağımı düşünüyorum. Bu yüzden de hayal kurmuyorum" sözleri de gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 13:59:00 -
Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın aylar önce ölümle ilgili sözleri gündem oldu! Şok etti

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın çökmesiyle 40 bine yakın vatandaşımız yaşamını yitirdi. Hatay'da yaşayan ve çektiği yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve kız kardeşi de enkaz altında kaldı. İki kardeşin cansız bedenleri depremin 12. gününde enkaz altından çıkarıldı.

"Çok yaşayacağımı düşünmüyorum"

19 yaşında hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Kısa sürede Twitter'da trend listesine giren Duymaz'ın eski videoları peş peşe paylaşılmaya başlandı. Fenomenin 9 ay önce yayınladığı bir videoda "Gelecekle ilgili planların ne?" sorusuna verdiği cevap da binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Çok yaşamayacağını söyleyen Duymaz, "Açıkçası ben geleceği görmüyorum. Yarına kadar kalır mıyım ölür müyüm bilmiyorum. Ben az yaşayacağımı düşünüyorum. Neden böyle düşündüğümü bilmiyorum ama ben çok yaşamam. Az yaşayacağımı düşündüğüm için de geleceğe dair planlar yapmıyorum" diyor.

 

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