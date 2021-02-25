Türkiye aktif bir deprem ülkesi. Bu gerçek sık sık kendini farklı bölgelerde hissettiriyor. Bu sebeple milyonlarca kişi gün içerisinde defalarca ‘Bugün deprem oldu mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Deprem mi oldu? 25 Şubat deprem son dakika depremleri

25 Şubat Perşembe günü saat 12.48'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 şiddetinde bir deprem yaşandı. Depremde can ya da mal kaybı olmadığı açıklandı.