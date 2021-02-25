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Gündem Deprem mi oldu? 25 Şubat deprem son dakika depremleri
Gündem

Deprem mi oldu? 25 Şubat deprem son dakika depremleri

Deprem nerede oldu? 2020 ve 2021 yılında Türkiye sık sık deprem gerçeğini anımsadı. Vatandaşlar bu sebeple gün içerisinde deprem olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Deprem kaç şiddetinde oldu?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 17:18:00 -
Deprem mi oldu? 25 Şubat deprem son dakika depremleri

Türkiye aktif bir deprem ülkesi. Bu gerçek sık sık kendini farklı bölgelerde hissettiriyor. Bu sebeple milyonlarca kişi gün içerisinde defalarca ‘Bugün deprem oldu mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Deprem mi oldu? 25 Şubat deprem son dakika depremleri

25 Şubat Perşembe günü saat 12.48'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 şiddetinde bir deprem yaşandı. Depremde can ya da mal kaybı olmadığı açıklandı.

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