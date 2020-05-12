'Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi' yayımlandı!

Koronavirüs salgını ülkemizde azalarak etkisini yitirmeye devam ederken Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvimi Planı yayımlandı. Takvim planında, sosyal hayattan ekonomiye, spordan eğitime, turizmden adli işlere, eğlenceden ibadetlere kadar tüm normalleşme süreci gün gün yer aldı.

"Cumhurbaşkanı yardımcısı tarafından koordine edilecek"

Takvimin girişinde, "Normalleşme süreci, yurt içinde ve yurt dışında salgının seyrine bağlı olarak 'dinamik' bir şekilde yürütülecektir. 'Kovid-19 Normalleşme Planı' uygulaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından koordine edilecektir" ifadeleri yer aldı.

İşte tarih tarih normalleşme süreci:

Genel kısıtlamaların kaldırılması

'Genel kısıtlamaların kaldırılması' başlıklı bölümde, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları için şu ifadeler yer aldı:

Mayıs ayı planı

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı vatandaşlar

• Diğer vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı konulan dönemler içerisinde haftada 1 gün en fazla 4 saat süre ile dışarıya çıkabilmeleri (10 Mayıs 2020)

• Yaş kısıtlamasının tamamen kaldırılması (27 Mayıs 2020)

Ulaşım ve toplu taşıma sınırlamaları

• İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksiler için tek, çift sınırlamasının kaldırılması (5 Mayıs 2020)

Şehirlere giriş-çıkış sınırlamaları (13 il için)

• Kayseri, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzurum, Van, Diyarbakır, Ordu, Trabzon için sınırlamaların kaldırılması. (27 Mayıs 2020)

Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb.

• Gerekli hijyen şartlarına uyularak randevu sistemiyle ve aynı anda koltuk sayısının yarısı kadar müşteri olacak şekilde açılması (maske, tulum, eldiven) (11 Mayıs 2020)

AVM'ler

• Genel ve özel kurallara (Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı) uyulmak şartıyla (11 Mayıs 2020)

Giyim, çanta, süs eşyası ve zücaciye vb. ürünler satılan pazar ve satış yerleri

• Genel ve özel kurallara (Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı) uyulmak şartıyla (11 Mayıs 2020)

Restoranlar, kafe, pastane ve benzeri iş yerleri

• Genel ve özel kurallara (Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı) uyulmak şartıyla (11 Mayıs 2020)

Adres değişikliği ve başvuru randevuları

• Şehirler arası adres değişikliği bildirimlerinin açılması (11 Mayıs 2020)

• T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularının randevularının kademeli olarak arttırılması (5 Mayıs 2020)

Haziran ayı planı

Sosyal yaşam alanları

• Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzu, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesislerin açılması (1 Haziran 2020)

• Ören yerlerinin açılması (1 Haziran 2020)

• Nikâh salonlarının azami %25 kapasitesinin aşılmaması şartlarına uyarak kademeli açılması (1 Haziran 2020)

• Mesire yerleri ile piknik alanlarının açılması (15 Haziran 2020)

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları

• Sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması (1 Haziran 2020)

Sınır kapılarından geçiş

• Salgının kontrol altına alındığı ülkelerle olan sınır kapılarının yolcu giriş-çıkışına açılması (15 Haziran 2020)

Temmuz ayı planı

Sosyal yaşam alanları

• Düğün salonu, sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinde kısıtlamaların kaldırılması (1 Temmuz 2020)

Çalışma hayatı

'Çalışma hayatı' başlıklı planda ise iş hayatının normalleşmesi ele alındı:

Mayıs ayı planı

Çalışma hayatında normalleşme adımları

• Kamu personeline idari izin verilmesini esnek çalışma modellerine geçişi öngören resmi yazı ve genelgelerin uygulama durumunun gözden geçirilmesi (20 Mayıs 2020)

• Türkiye'de ikamet eden yabancıların çalışma izinlerinin sürelerinin uzatılması (1 Mayıs 2020)

• Yurt dışından yeni çalışma izinleri başvurularının değerlendirilmesi (4 Mayıs 2020)

Haziran ayı planı

• İş Sağlığı ve Güvenliği açısından yerinde incelemesi yapılmamış olan kurumlara yerinde incelemeye gidilmesi (1 Haziran 2020)

• Kısa çalışma uygulamasının COVID19 tedbirleri kapsamından çıkarılması (30 Haziran 2020)

Temmuz ayı planı

• İş veya hizmet sözleşmelerinin feshedilmesine ilişkin kısıtların kaldırılması (17 Temmuz 2020)

• Yetki tespiti, toplu iş sözleşmesi süreci, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin sürelerin pandemi öncesindeki gibi uygulanması (17 Temmuz 2020)

• Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri ödemelerinin takvime uygun şekilde devam ettirilmesi (1 Temmuz 2020)

• Tek hekim tarafından 10 güne kadar rapor düzenlenmesi uygulamasına geri dönülme (1 Temmuz 2020)

Eğitimler ve kurslar

• Ara verilen İşbaşı Eğitim Programlarının devamının sağlanması (6 Temmuz 2020)

Ağustos ayı planı

• Sosyal güvenlik denetimlerinin tekrar başlatılması (1 Ağustos 2020)

• Ara verilen Mesleki Eğitim Kurslarının devamının sağlanması (1 Ağustos 2020)

'Psikososyal destekler' başlığı altında planlanan maddeler:

Mayıs ayı planı

• Kısa, orta ve uzun vadede vatandaşlarımızı pandemi psikolojisi ile baş etme becerilerini kazanabilmeleri için (yüz yüze, telefon, online sistem vb.) psiko-sosyal destek hizmetinin sürdürülmesi (27 Mayıs 2020)

Haziran ayı planı

• Okula uyum sürecinde öğretmenlere ve velilere yönelik salgın sonrası okula uyum kılavuzunun hazırlanması, normal hayata uyum sağlayamayan çocuklara psiko-sosyal desteğin sağlanması (15 Haziran 2020)

Temmuz ayı planı

• Telefon üzerinden ve online olarak yürütülmekte olan Aile Danışmanlığı hizmetinin fiziki olarak yürütülmeye başlanması (1 Temmuz 2020)

• Eğitici eğitimleri ve halk eğitimlerine ve Aile Eğitim Programı'na devam edilmesi (1 Temmuz 2020)

• Huzurevlerine yeni kabullerin ve nakillerin alınmaya başlanması (1 Temmuz 2020)

• Çocuk bakım kuruluşlarında ziyaretçi kısıtının illerin salgınla mücadele durumları göz önüne alınarak il bazında kademeli olarak kaldırılması (1 Temmuz 2020)

• Çocukların yakınlarına izinli verilmesi uygulamasının sağlık kontrolleri yapılması kaydıyla iller bazında yeniden başlatılması (1 Temmuz 2020)

Ağustos ayı planı

• COVID-19 Pandemisi'nin Aile İlişkileri Üzerindeki Etkisi Araştırması sonuçlarının yayınlanması (1 Ağustos 2020)

• Alınan karantina önlemlerinin il bazında kademeli olarak gevşetilmesi (10 Ağustos 2020)

'Sağlık hizmetleri' başlıklı planlar ise ay ay şu şekilde:

Mayıs ayı planı

•Sağlık Bakanlığı tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayacaktır. (4 Mayıs 2020)

• İlgili tüm bakanlıkların işaret ettiği meslek gruplarına yönelik eğitim (20 Mayıs 2020)

Haziran ayı planı

• Pandemi hastanesi sayılarının kademeli olarak azaltılması ve sadece kısıtlı hastanelerin pandemi hastanesi olarak kullanılması (1 Haziran 2020)

• Diğer hastanelerin normal hasta kabul ve işleyişe geri dönmesi (1 Haziran 2020)

• Hastanelerde uygulanan salgın tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesi (1 Haziran 2020)

• Pandemi hastaneleri ayrıldıktan sonra gerek Covid19 tedavisi için gerekse elektif vakalar için sağlık hizmeti verilmesi (1 Haziran 2020)

Temmuz ayı planı

• Sağlık çalışanlarının durdurulan izinlerinin kademeli olarak yeniden açılması (1 Temmuz 2020)

• Personelin tayin ve yer değişikliği uygulamalarının normale dönmesi (1 Temmuz 2020)

Eğitim alanındaki planlar ise şu şekilde:

Mayıs ayı planı

• Eğitim ve sınavların kademeli olarak açılması için rehberlerin hazırlanması (4 Mayıs 2020)

•Ertelenen diğer sınavlar (Açıköğretim vb.) takvimlerinin açıklanması (15 Mayıs 2020)

Haziran ayı planı

Sınav tarihleri

• Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)(27-28 Haziran 2020)

• Liselere Geçiş Sınavı (LGS) (20 Haziran 2020)

• Bursluluk Sınavı (21 Haziran 2020)

• Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (14 Haziran 2020)

Yükseköğretim kurumları

• Üniversitelerin normal akademik takvimlerine dönüşü (15 Haziran 2020)

• Sınavların ve uygulama derslerinin yüz yüze yapılmaya başlanması (15 Haziran 2020)

Okul öncesi eğitim

• Çalışan anne ve babalara (isteğe bağlı) yönelik olarak düşük öğrenci sayıları ile okul öncesi eğitim kurumlarının faaliyete başlaması. (1 Haziran 2020)

• Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin açılması (1 Haziran 2020)

Mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezleri

• Genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla hizmete açılması(8 Haziran 2020)

Öğretmen alım süreçleri

• 20.000 yeni öğretmen alımına ilişkin sürecin başlatılması (1 Haziran 2020)

Muhtelif kursların uygulamalı eğitime başlaması

• Motorlu taşıt ve iş makinaları sürücü kursları, ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, havacılık ve denizcilik eğitimi veren kurslarda mevcut kayıtlı öğrenciler (isteğe bağlı) için uygulama eğitimine başlanması (1 Haziran 2020)

Gençlik ve spor bakanlığına bağlı öğrenci yurtları

• Ülke genelinde ve KKTC'de bulunan yurtların hizmete açılması (15 Haziran 2020)

Temmuz ayı planı

Yüksek öğrenim kredisi borçları geri ödeme

• Kredi borçlularından geri ödemelerin alınmaya başlanması (1 Temmuz 2020)

Rehberlik ve danışma

• Merkezi sınavlara giren öğrencilere yönelik randevu sistemi ile tercih danışmanlığının başlatılması (15 Temmuz 2020)

Özel eğitim ve rehabilitasyon

• Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin faaliyete başlaması (1 Temmuz 2020)

Ağustos ayı planı

Özel ve resmi eğitim kurumları (anaokulu-ilkorta-lise)

• 2020-2021 eğitimöğretim yılının telafi eğitimi yapılacak şekilde Ağustos ayının son haftasında açılması (24 Ağustos 2020)

Eylül ayı planı

Kamu yararına hizmet veren vakıf ve dernek yurtları

• Burada barınan öğrencilere beslenme ve barınma yardımlarının üniversitelerin açılmasıyla birlikte başlatılması (1 Eylül 2020)

Planın 'din hizmetleri' alanındaki maddeler ise şöyle:

Mayıs ayı planı

Hac Yolcularının Eğitiminin yapılması (27 Mayıs 2020)

* Suudi Arabistan'daki ve diğer uluslararası gelişmelere göre Hac ile ilgili kararlar alınacaktır.

Haziran ayı planı

• Cuma namazlarının cami dışında açık alanlarda kılınmaya başlanması (12 Haziran 2020)

• Vakit, namazlarının fiziki mesafe korunmak, maske kullanılmak şartıyla uygun görülen cami ve mescitlerde cemaatle kılınmaya başlanması ve vaaz-irşat hizmetlerine başlanması (12 Haziran 2020)

Ağustos ayı planı

• Kur'an kurslarının açılması (24 Ağustos 2020)

Eylül ayı planı

• 2021 Yılı Umre Hazırlıklarının Gerçekleştirilmesi (1 Eylül 2020)

• Fiziki mekanları yeterli olan kursların bire bir eğitim yapmak suretiyle Ekim'de eğitime başlayacak şekilde hazırlıklarının yapılması (30 Eylül 2020)