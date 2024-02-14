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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Birleşik Arap Emirleri kötü haberi duyurdu
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Birleşik Arap Emirleri kötü haberi duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-02-14 12:15:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Birleşik Arap Emirleri kötü haberi duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükûmetler Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri kötü haberi duyurdu. BAE Savunma Bakanlığı Somali'deki bir terör eyleminde BAE Silahlı Kuvvetleri mensubu 3 kişinin öldüğünü duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri ile Somali Cumhuriyeti arasındaki askeri iş birliği kapsamında Somali Silahlı Kuvvetlerini eğitme ve kalifiye hale getirme görevini yerine getirirken Somali Cumhuriyeti'nde meydana gelen bir terör eyleminde BAE Silahlı Kuvvetlerinden 3 kişinin ve Bahreyn Savunma Kuvvetlerinden 1 subayın öldüğünü ve 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Şehitlere rahmet etmesi için Yüce Allah'a dua ediyoruz. Ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakanlık, Birleşik Arap Emirlikleri'nin menfur terör eyleminin soruşturulmasında Somali hükümetiyle koordinasyon ve iş birliğini sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

ERDOĞAN DUBAİ'DE AL NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükûmetler Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.
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