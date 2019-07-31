Çiğ badem kemik erimesini önlüyor | Çiğ bademin faydaları

Beyin sağlığı ve gelişimi açısından gerekli olan birçok vitamin ve minerali içerisinde bulunduran şifacı besin badem sayısız faydası ile şaşırtıyor. Özellikle kuru yemiş denilince akla ilk gelen besinlerden olan badem kavrulmuş ve çiğ olarak da tüketiliyor. Çiğ bademin faydaları nelerdir? İşte ayrıntılar...

Çiğ bademin faydaları nelerdir?

Badem, beyin sağlığı ve gelişimi açısından gerekli olan birçok vitamin ve mineral içerir. Özellikle kavrulmamış çiğ badem tüketmek sağlık açısından son derece faydalıdır.

Beyin sağlığı için faydalı

Düzenli olarak her gün bir avuç çiğ badem tüketmek beyin sağlığı için çok faydalıdır. Çiğ bademin düzenli tüketilmesi Alzheimer'ı önlemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda badem vücuda enerji verdiği için yorgunluğa iyi gelir.

Kolesterolü dengeler

Çiğ badem tüketmek kolesterol dengenize büyük yarar sağlar. Vücudunuzun kolesterol seviyesini dengede tutmaya yarar. Kötü kolesterol seviyesini belirgin şekilde düşürür. Kolesterolü dengelediğinden kalp krizini önlemeye yardımcı olur.

Kemik erimesini önler

İçerdiği fosfor sayesinde osteoporoz, yaşa bağlı kemik erimesi sorunun önlenmesinde yarar sağlar.

Kalbe şifa

Çiğ badem kalp sağlığı için de çok yararlıdır. İçerdiği yüksek doymamış yağ miktarı kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.

Bağışıklığı güçlendirir

Çiğ badem alkali maddeler açısından çok zengindir ve düzenli badem tüketimi bağışıklık sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olur.