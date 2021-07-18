CHP'li RTÜK üyesi teröristlere böyle sahip çıktı!
CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı, teröristlerin sahip çıktığı 'Cemo Türküsü' isimli marşa sahip çıkarak RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i hedef aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yayın organı Halk TV canlı yayınında DHKP-C terör örgütü dava iddianamesinde delil olarak yer alan 'Cemo' isimli sözde marş seslendirilmiş ve RTÜK bu yayındaki terör propagandası nedeniyle ceza kesmişti.
CHP'li RTÜK üyesi terörist marşına "türkü" diyerek sahip çıktı
Karanlık Odatv'ye konuşan CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı, teröristlerin marşına skandal ifadelerle sahip çıktı.
Halk TV’deki “Görkemli Hatıralar’ programındaki yayın nedeniyle Halk TV’ye program durdurma ve idari para cezası verilmesini değerlendiren CHP'li RTÜK üyesi, karara karşı çıktığını belirterek "Dert kimseler gerçeği duymasın, gerçeği duyuranların sesi çıkmasın. RTÜK Başkanının temsil ettiği anlayış güce sırtını dayayarak, kendileri gibi düşünmeyenleri susturmak, konuşturmamak hatta türkü bile söyletmemek" ifadelerinde bulundu.
DHKP-C terör örgütü davasında delil olarak iddianameye sunulan sözde türkünün yasal bir eser olduğunu ve suç teşkil etmediğini iddia eden CHP'li RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, "RTÜK’ün ceza kestiği Cemo türküsü 1989 yılından beri Kültür Bakanlığının bandrolüyle yasal bir eser. Ebubekir Şahin’e bakarsak, bu türkü yargılanıyormuş, ondan ceza vermişler. Peki hüküm var mı yok, yargı kararı var mı yok, yasak var mı yok. RTÜK Başkanı kendisini, mahkeme yerine koyuyor, terörle mücadele ettiğini söylüyor. Ama açıp RTÜK Yasasının 8/1/i maddesindeki “Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez” hükmünü okumuyor. Türküyle terör kavramının aynı tümcede yan yana gelmesi bile başlı başına nasıl bir anlayışla karşı karşıya olduğumuzun göstergesi. O gün kıymetli siyasetçi, sanatçı dostum Hilmi Yarayıcı bu türküyü söyledi, terörü mü teşvik etti, toplum terörize mi oldu? Dert o değil. Dert kimseler gerçeği duymasın, gerçeği duyuranların sesi çıkmasın. RTÜK Başkanının temsil ettiği anlayış güce sırtını dayayarak, kendileri gibi düşünmeyenleri susturmak, konuşturmamak hatta türkü bile söyletmemek." ifadelerini kullandı.
İşte Cemo Türküsü'nün sözleri
Dağların yücesinde ateş yanar
Oturmuş da başına sevdalılar
Gün gelir kahpe savrulur
Cemo ovaya inende
Gün gelir kahpe savrulur
Cemo ovaya inende
Yar, yar, yar, yar
Yar, yar, yar, yar
Alnında yıldızlı bere
Elinde mavzeriyle
Çıkıp Dersim dağlarında
Türkü söylemek var ya
Alnında yıldızlı bere
Elinde mavzeriyle
Çıkıp Dersim dağlarında
Türkü söylemek var ya
Oy Cemo, Cemo can
Cemo can, Cemo can
Savrulup ovaya inen bulutlar
Muştusudur kopacak fırtınanın
O büyük günün görkeminde
Çocuklar halaya duracak
O büyük günün görkeminde
Çocuklar halaya duracak
Yar, yar, yar, yar
Yar, yar, yar, yar
Alnında yıldızlı bere
Elinde mavzeriyle
Çıkıp Dersim dağlarında
Türkü söylemek var ya
Alnında yıldızlı bere
Elinde mavzeriyle
Çıkıp Dersim dağlarında
Türkü söylemek var ya
Oy Cemo, Cemo can
Cemo can, Cemo can