CHP'li RTÜK üyesi teröristlere böyle sahip çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yayın organı Halk TV canlı yayınında DHKP-C terör örgütü dava iddianamesinde delil olarak yer alan 'Cemo' isimli sözde marş seslendirilmiş ve RTÜK bu yayındaki terör propagandası nedeniyle ceza kesmişti.

CHP'li RTÜK üyesi terörist marşına "türkü" diyerek sahip çıktı

Karanlık Odatv'ye konuşan CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı, teröristlerin marşına skandal ifadelerle sahip çıktı.

Halk TV’deki “Görkemli Hatıralar’ programındaki yayın nedeniyle Halk TV’ye program durdurma ve idari para cezası verilmesini değerlendiren CHP'li RTÜK üyesi, karara karşı çıktığını belirterek "Dert kimseler gerçeği duymasın, gerçeği duyuranların sesi çıkmasın. RTÜK Başkanının temsil ettiği anlayış güce sırtını dayayarak, kendileri gibi düşünmeyenleri susturmak, konuşturmamak hatta türkü bile söyletmemek" ifadelerinde bulundu.

DHKP-C terör örgütü davasında delil olarak iddianameye sunulan sözde türkünün yasal bir eser olduğunu ve suç teşkil etmediğini iddia eden CHP'li RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, "RTÜK’ün ceza kestiği Cemo türküsü 1989 yılından beri Kültür Bakanlığının bandrolüyle yasal bir eser. Ebubekir Şahin’e bakarsak, bu türkü yargılanıyormuş, ondan ceza vermişler. Peki hüküm var mı yok, yargı kararı var mı yok, yasak var mı yok. RTÜK Başkanı kendisini, mahkeme yerine koyuyor, terörle mücadele ettiğini söylüyor. Ama açıp RTÜK Yasasının 8/1/i maddesindeki “Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez” hükmünü okumuyor. Türküyle terör kavramının aynı tümcede yan yana gelmesi bile başlı başına nasıl bir anlayışla karşı karşıya olduğumuzun göstergesi. O gün kıymetli siyasetçi, sanatçı dostum Hilmi Yarayıcı bu türküyü söyledi, terörü mü teşvik etti, toplum terörize mi oldu? Dert o değil. Dert kimseler gerçeği duymasın, gerçeği duyuranların sesi çıkmasın. RTÜK Başkanının temsil ettiği anlayış güce sırtını dayayarak, kendileri gibi düşünmeyenleri susturmak, konuşturmamak hatta türkü bile söyletmemek." ifadelerini kullandı.

İşte Cemo Türküsü'nün sözleri

Dağların yücesinde ateş yanar

Oturmuş da başına sevdalılar

Gün gelir kahpe savrulur

Cemo ovaya inende

Gün gelir kahpe savrulur

Cemo ovaya inende

Yar, yar, yar, yar

Yar, yar, yar, yar

Alnında yıldızlı bere

Elinde mavzeriyle

Çıkıp Dersim dağlarında

Türkü söylemek var ya

Alnında yıldızlı bere

Elinde mavzeriyle

Çıkıp Dersim dağlarında

Türkü söylemek var ya

Oy Cemo, Cemo can

Cemo can, Cemo can

Savrulup ovaya inen bulutlar

Muştusudur kopacak fırtınanın

O büyük günün görkeminde

Çocuklar halaya duracak

O büyük günün görkeminde

Çocuklar halaya duracak

Yar, yar, yar, yar

Yar, yar, yar, yar

Alnında yıldızlı bere

Elinde mavzeriyle

Çıkıp Dersim dağlarında

Türkü söylemek var ya

Alnında yıldızlı bere

Elinde mavzeriyle

Çıkıp Dersim dağlarında

Türkü söylemek var ya

Oy Cemo, Cemo can

Cemo can, Cemo can