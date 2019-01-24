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CHP’li isimden şaşırtan destek: Oyumu Binali Yıldırım'a vereceğim

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlenen ve görevden alınan Battal İlgezdi'nin sağ kolu olarak bilinen Abdullah Der, oyunu AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a vereceğini söyledi.

24 Ocak 2019 Perşembe 17:24
CHP’li isimden şaşırtan destek: Oyumu Binali Yıldırım'a vereceğim

Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yardımcısı Abdullah Der'den şaşırtan bir destek geldi.

Binali Yıldırım'a destek

Sabah'ın haberine göre; Der, katıldığı bir yemek toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta tehdit ederek Erzincanlı bir aday çıkarılmazsa oyunu AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a vereceğini söyledi.

"Benim bir tane hemşerim var"

Abdullah Der şunları söyledi;

"Gün geldi çattı. Bugün, yarın, önümüzdeki hafta derken adaylar açıklanacak, bir tane Erzincanlı olmayacak. Hadi gidin işinize bakın, gelin affedersiniz hamal gibi çalışın… Yok öyle bir şey. Artık biz hamallık yapmayacağız. Ben aday değilim, ama aday olan hemşerilerimiz var. Bizim üzerimize, şahsımın üzerine ne düşüyorsa ben sonuna kadar varım. Şunun da altını çizerek söylüyorum. İsterlerse beni partiden de atsınlar… Eğer ki bizim hemşerilerimizi belli ilçelerde aday göstermezlerse benim bir tane hemşerim var, Binali Yıldırım oyum ona… Bu kadar net… Kusura bakmasınlar."

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 17:24
  1. İstanbul
  2. Erzincan
  3. Binali Yıldırım
  4. Ataşehir Belediyesi
  5. Battal İlgezdi
  6. Cumhuriyet Halk Partisi
  7. Abdullah Der
  8. Kemal Kılıçdaroğlu
  9. CHP

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