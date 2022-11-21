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Otomotiv Chery’nin 2022 satışları 1 milyonu aştı
Otomotiv

Chery’nin 2022 satışları 1 milyonu aştı

Çinli otomotiv devi Chery Group, önceki yıla göre küresel satışlarını yüzde 38.8 artırarak, Ocak-Ekim 2022 döneminde 1.026.758 adetlik satışa ulaşarak 25 yıllık marka tarihinde ilk defa aynı yıl içinde 1 milyon adet barajını aştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 15:58:00 -
Chery’nin 2022 satışları 1 milyonu aştı

Bu rekora ulaşılmasında TIGGO SUV serisinin katkısı, dünyanın farklı ülkelerinden alınan ödüller ile de taçlandırılmaya devam ediyor. Chery’nin Türkiye pazarında da satışa sunmaya hazırlandığı TIGGO 7 ve TIGGO 8 SUV modellerinin Ocak-Ekim 2022 arasındaki toplam küresel satışları yaklaşık 300 bin adet olarak kaydedildi.

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