Chery’nin 2022 satışları 1 milyonu aştı
Çinli otomotiv devi Chery Group, önceki yıla göre küresel satışlarını yüzde 38.8 artırarak, Ocak-Ekim 2022 döneminde 1.026.758 adetlik satışa ulaşarak 25 yıllık marka tarihinde ilk defa aynı yıl içinde 1 milyon adet barajını aştı.
Bu rekora ulaşılmasında TIGGO SUV serisinin katkısı, dünyanın farklı ülkelerinden alınan ödüller ile de taçlandırılmaya devam ediyor. Chery’nin Türkiye pazarında da satışa sunmaya hazırlandığı TIGGO 7 ve TIGGO 8 SUV modellerinin Ocak-Ekim 2022 arasındaki toplam küresel satışları yaklaşık 300 bin adet olarak kaydedildi.