Chery’den yeni iş birliği

Quick Towers’ta gerçekleştirilen imza töreninde Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si ve Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan da yer aldı. Anlaşmaya göre müşteriler, Chery’nin Türkiye’de ilk etapta 1.6L TGDI motor ve 7 ileri otomatik şanzımana sahip OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO gibi SUV modellerine finans kuruluşunun sunacağı akıllı, pratik ve anında kredi seçenekleri ile rahatça ve hızlı bir şekilde ulaşabilecekler. Chery, Türkiye’de ilk etapta, OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO isimli, 1.6L TGDI motor ve 7 ileri otomatik şanzımana sahip 3 farklı SUV modelini satışa sunacak. Satışlar, 2023’ün ilkbahar aylarında başlayacak olup rekabetçi bir fiyat politikası izlenecek. 2024’ten itibaren hibrit ve elektrikli modeller de devreye girecek.