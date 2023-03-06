Chery 11 yeni modelle bu yıl yeni bir aşamaya geçiyor

Ocak 2023’te yıllık yüzde 16.5’lik büyüme oranıyla 101 bin 379 adet araç satışı gerçekleştiren Çinli marka, Haziran 2022’den bu yana arka arkaya 8 aydır 100 bin adetlik satış rakamını aşmış oldu. Bu çok önemli başarının en önemli mimarlarından TIGGO 7 ve TIGGO 8 ise, sırasıyla 12 bin 768 ve 10 bin 856 adetlik satış rakamıyla 10 bin adet barajını geçerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Pazar gerilerken büyümesi devam etti

Otomotiv Endüstrisi Derneği’nin tahmini verilerine göre ocak ayında üreticilerin yaklaşık yüzde 80’i; ön tüketim, COVID-19 ve Çin Yeni Yılı tatilleri nedeniyle yıllık bazda çift haneli düşüşler yaşadı. Binek otomobil satışlarındaki yüzde 34.6’lık gerileme düşünüldüğünde Chery’nin elde ettiği başarı daha da büyük bir önem taşıyor. Ocak ayındaki yüksek performans, Chery için sürpriz bir sonuç değil. Marka, 2022 yılında gerçekleştirdiği 1 milyon 230 bin adetlik satış rakamıyla yeni bir rekora imzasını atmıştı. Chery, satışlarda gerçekleştirdiği başarıyı, yıllık yüzde 67.7’lik artışla 450 bin adedin üzerine çıkan ihracat rakamıyla da taçlandırdı. Chery’nin artan satış ve ihracat grafiği, yüksek teknolojide uzmanlaşma ısrarının da bir sonucu. Kendi Ar-Ge’sinin yanı sıra Jaguar Land Rover ve General Motors gibi premium otomobil üreticilerine hizmet eden 7 binin üzerinde seçkin tasarımcı ve mühendisten oluşan Ar-Ge ekibiyle Chery, dünya genelinde 5 Ar-Ge merkezine sahip. “Teknolojiye Dayalı İşletme Kurma” yaklaşımıyla hareket eden Chery, bu sayede küresel pazarda da hızla büyüme elde etti ve popülerlik kazandı.

Hibrit TIGGO 8 PRO’ya “En İyi Motor” ödülü

Dünyanın önde gelen danışmanlık ve araştırma şirketlerinden J.D.Power’ın yayınladığı 2022 Otomotiv Performansı, Uygulaması ve Düzeni (APEAL) Araştırması’na göre Chery TIGGO 8 PRO Max, orta boy SUV segmentinde ikinci sırada yer aldı. Ayrıca TIGGO 8 PRO Max Suudi Arabistan’da “2022’nin En Yenilikçi Modeli”, Meksika’da ise “Yılın En İyi Orta Boy SUV Modeli”de dahil çok sayıda ödül kazandı. Markanın geliştirdiği 1.5 litrelik turbo motorlu hibrit sisteme sahip TIGGO 8 PRO PHEV de Brezilya’nın Sao Paulo kentinde düzenlenen 2023 Otomobil Ödül Töreni’nde “2.0 Litrenin Altındaki En İyi Motor” unvanını kazandı. Öte yandan TIGGO 8 PRO, CAMPI Filipin Uluslararası Otomobil Fuarı’nda “En İyi Orta Boy Crossover Araç” ödülünü kazandı. Ayrıca TIGGO 8, Brezilya’da da “Yılın En İyi SUV’u” ödülüne layık görüldü. Chery’nin TIGGO 7 ve ARRIZO 6 PRO serileri de dünya genelinde büyük bir üne sahip.

Küreselleşme süreci hızlanacak

Chery, 2023 yılında da satış adedi, araç kalitesi ve müşteri itibarını daha da geliştirmek üzere küresel stratejisini teknolojiye odaklamayla sürdürecek. Bu kapsamda Chery; 2022 Dünya Üretim Konvansiyonu’nda TIGGO 8 PRO e+ konsept aracını, benzin, hibrit ve BEV olmak üzere birden fazla enerji türünü kapsayan 11 araç tanıttı. Tüm bu sergilenen araçlar “Technology Chery”nin üstün üretim, akıllı teknolojiler ve yeni enerji teknolojilerini gözler önüne seriyor. 2023 yılıyla birlikte ileri teknolojileri seri üretime almaya devam eden Chery, yeni modellerin lansmanı ile küresel pazarda daha rekabetçi olacak. Böylece yıllık hedeflerine daha kolay ulaşabilecek. Technology Chery tarafından sağlanan güven ortamı, sadece ürün gamının daha hızlı yenilenmesini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ürünün kalitesini ve performansını daha güvenilir hale getirerek müşterilere daha iyi bir deneyim sunacak. Chery, 2023 yılında yeni bir aşamaya geçecek ve yeni başarılara imza atacak.

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