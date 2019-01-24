Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea - Tottenham maçı, FA Cup'ta Londra'nın iki büyük ekibini karşı karşıya getirecek. FA Cup'ta yollarına devam etmek için avantajlı skorla galibiyete odaklanacak olan takımlar, sahaya en iyi 11'lerini sürecek. Peki, Chelsea - Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Chelsea - Tottenham maçına ilişkin bazı bilgiler...

Chelsea - Tottenham maçı, FA Cup'ta Londra'nın iki büyük ekibini karşı karşıya getirecek. FA Cup'ta yollarına devam etmek için avantajlı skorla galibiyete odaklanacak olan takımlar, sahaya en iyi 11'lerini sürecek. Peki, Chelsea - Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Chelsea - Tottenham maçına ilişkin bazı bilgiler... Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Federasyon Kupası'nda Chelsea, Tottenham'ı konuk edecek. Chelsea-Tottenham maçı hangi gün? Chelsea-Tottenham maçı, 24 Ocak Perşembe günü oynanacak. Chelsea-Tottenham maçı saat kaçta? Chelsea-Tottenham maçı, saat 22:45’te başlayacak. Chelsea-Tottenham maçı nerede oynanacak? Chelsea ve Tottenham'nın karşı karşıya geleceği İngiltere Lig Kupası maçı, Londra’da, Stamford Bridge’de oynanacak. Chelsea - Tottenham maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Chelsea-Tottenham maçı BeIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

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