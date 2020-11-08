Cengiz Toraman kimdir, nerelidir?

FETÖ'nün kapatılan kanalı Samanyolu TV’de Beşinci Boyut, Doğruluk Ekseni, İyilik Kervanı ve Büyük Buluşma gibi diziler de bulunuyordu. Ekrem İmamoğlu, İBB Şehir Tiyatroları'nda Gezici Levent Üzümcü’ye para akıtıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, gezici Üzümcü'nün yeni oyunun adının Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi olduğu, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 10 Kasım salı saat 19.30'da prömiyeri yapılacağı öğrenilirken, oyunun yazarlığını ve yönetmenliğini yapan isim ise FETÖ’nün kanallarında boy gösteren Cengiz Toraman.

Cengiz Toraman kimdir?

Cengiz Toraman, 27 Şubat 1972, Eskişehir dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamlayan Cengiz Toraman, 1989 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'ne girdi. Aynı yıl Eskişehir Halkevi'nde amatör tiyatro çalışmalarına başladı. Bu süreçte çeşitli oyunlarda amatörce sürdürdüğü oyunculuk çalışmalarının yanı sıra; Ferhan Şensoy'un Şahları da Vururlar, Erman Canatan'ın Batakhane Güzeli, Oktay Arayıcı'nın Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi oyunlarının özgün müziklerini besteledi.

1992 yılında Maden Mühendisliği'ni son sınıftan bırakarak, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Oyunculuğu Ana Sanat Dalına girdi. Konservatuvar öğrenciliği sürecinde, Ergin Orbey'in yönettiği Antigone, Dinçer Sümer'in yönettiği Martı, Ned Bobkof'un yönettiği Ziyaret ve Murat Karasu'nun yönettiği Oyun Nasıl Oynanmalı adlı oyunlarda oynadı. FETÖ’nün kanalı olan Samanyolu TV’de Büyük Buluşma dizisinde oynadı, Nihat ve Cemal karakterlerini canlandırdı.