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Celal Güngör kimdir? Celal Güngör hayatı, mesleği, yaşı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ünlü jeoloji profesörü Celal Güngör kimdir? Celal Güngör hayatına dair detaylar merak ediliyor. İşte Celal Güngör hayatı, mesleği, yaşı hakkında ayrıntılar...

01 Eylül 2019 Pazar 22:50
Celal Güngör kimdir? Celal Güngör hayatı, mesleği, yaşı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ünlü jeoloji profesörü Celal Güngör kimdir? Celal Güngör hayatına dair detaylar merak ediliyor. İşte Celal Güngör hayatı, mesleği, yaşı hakkında ayrıntılar...

Celal Güngör kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi, jeoloji mühendisliği bölümünde profesör unvânıyla görev yapan Celal Şengör, zaman zaman yorumlarıyla medyaya konu oluyor. Fransa, Birleşik Krallık, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunan Celal Şengör, jeolojide bilhassa yapısal yer bilim ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile ün yaptı. İşte Celal Şengör’ün hayatı ve kariyerine ilişkin diğer bilgiler!

Celal Şengör, 24 Mart 1955 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1973 tarihinde Robert Koleji'ni bitirdikten sonra 1978'de ise State University of New York at Albany'den Jeolog olarak mezun oldu ve aynı üniversiteden 1979'da yüksek lisansını bitirdi.

1981'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi, Genel Jeoloji kürsüsünde asistan olarak görev yapmaya başladı. 1982'de de State University of New York at Albany'den doktora aldı. 1984 yılında Londra Jeoloji Cemiyeti'nin Başkanlık Ödülü'nü, 1986'da TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü kazandı. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalında doçent oldu.

1988'de Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi'nden şeref bilim doktoru unvanına sahip oldu. 1990 yılında Academia Europaea'ya kabul edilden Celal Şengör, aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991 yılında ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi oldu. Yine 1991 yılında Kültür Bakanlığı'nın Bilgi Çağı Ödülünü kazandı. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükseldi.
Celal Şengör, ileri seviyede İngilizce, Fransızca ve Almanca bildiğini ifade ederken; Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Osmanlı Türkçesini okuyabildiğini de söylemiştir.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 22:50
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