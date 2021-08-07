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Aktüel Çay yüklü kamyonet dereye devrildi: Yaralılar var
Aktüel

Çay yüklü kamyonet dereye devrildi: Yaralılar var

Rize'nin Güneysu ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 17:13:00 -
Çay yüklü kamyonet dereye devrildi: Yaralılar var

Turan Aslan'ın (44) kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen çay yüklü kamyonet, Yeşilyurt köyü Kartaltepe mevkisinde şarampole devrildi.

Kamyonette sıkışan sürücü ile araçtaki Ayşe Şimşek (59), Songül Aslan (45), İlknur Baş (46) ve Cemile Erbaş (49), AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

Yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 

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