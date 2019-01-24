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Canlı yayında tanıtıldı! İşte yeni polis kıyafetleri

Trafik Birimleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı'na katılarak önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında yeni polis kıyafetlerini tanıttı.

24 Ocak 2019 Perşembe 13:56
Canlı yayında tanıtıldı! İşte yeni polis kıyafetleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birimleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı. Bakan Soylu, "(Yaya öncelikli trafik) Bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisini gerçekleştireceğiz. Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak. Gününü hazırladık. İnşallah önümüzdeki zaman içinde bu yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak. İnşallah bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde, bütün ilçelerinde, bütün okullarının önünde, bütün meydanlarında, kavşaklarında gerçekleştireceğiz. Bu eylem insanlık adına, gelecek adına bir eylem olacak" dedi. Ayrıca canlı yayında yeni polis kıyafetleri tanıtıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

Geçen yıl 24 Ocak'ta yine trafik birim amirleriyle toplantı yaptık. Bir takım hedefler ortaya koyduk. Onlara uymak için arkadaşlarımız özen gösterdiler. Hem ölümlerde, hem kazalarda ciddi azalmalar meydana geldi. 2018'in son iki ayında yüzde 30'luk ölümlerde azalma yaşandı.

Ciddi bir motivasyon, denetleme, eğitim var. Ve bütün bunları hem sahada hem de sahanın dışında bu işin koordinasyonun görev yapan arkadaşlarımız müthiş bir gayret içerisindeler.

 

Geçen yıl hem motosikletler hem de trafik personeli konusunda artış yaşanacağını söylemiştik. Araç gereç ve motosiklet konusunda yatırım yaptık.

Bütün arkadaşlarımız özellikle de görünürlüğü de ele alarak; biliyoruz ki trafik polisleri riskli görev yapıyorlar. Bazen trafik kazalarında kendileri maruz kalıyorlar.

Daha koyu renklerden, daha fazla açık renklere ve daha özgün bir yaklaşıma doğru gittik. Kravat yok. En önemli meselelerden birisi; biz polisimizin diğer branşlarından kaldırmıştık. Hem rahat, hem kaliteli, hem esnek...

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:56
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Trafik Birimleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı
  3. Yeni polis kıyafetleri
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