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Aktüel Bursa'da polisten kaçan sürücü, otomobiliyle evin duvarına çarptı
Aktüel

Bursa'da polisten kaçan sürücü, otomobiliyle evin duvarına çarptı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 05:08:26 -
Bursa'da polisten kaçan sürücü, otomobiliyle evin duvarına çarptı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, polis ekiplerinin "Dur" ihtiyarına uymayıp kaçan kişi, otomobiliyle evin duvarına çarpınca yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kamuran Mehmetoğlu yönetimindeki 16 MA 1360 plakalı otomobilin farları kapalı halde dolaştığını görünce durumundan şüphelenip durması yönünde ikazda bulundu. "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Mehmetoğlu, Zümrütevler Mahallesi'nde park halindeki araçlara zarar verdikten sonra otomobiliyle bir evin duvarına çarpınca yakalandı. Şüpheli, çocuğunun doğum gününü olduğunu ve pasta almak için dışarı çıktığını "bahane" ederek ceza yemekten kurtulmaya çalıştı.

Polis ekiplerine zorluk çıkaran Mehmetoğlu, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



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