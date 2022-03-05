  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Bursa imsakiye 2022! Bursa Ramazan 2022 imsakiyesi iftar, sahur ezan vakitleri:
Oruç

Bursa imsakiye 2022! Bursa Ramazan 2022 imsakiyesi iftar, sahur ezan vakitleri:

2022 Bursa imsakiye sahur ve iftar vakti! Ramazan ayının manevi gölgesi Müslümanların üzerine düştü. İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadeti Ramazan ayında tutulmakta. Ramazanda oruç tutmaya hazırlanan Müslümanlar, imsak vakitlerini, sahur ve iftar saatini şimdiden sorgular oldu. İşte Bursa imsakiye 2022 Diyanet sahur imsak vakti iftar saatleri...

Yeniakit Publisher
2022-03-05 16:09:00 - 2022-03-05 16:11:34
Bursa imsakiye 2022! Bursa Ramazan 2022 imsakiyesi iftar, sahur ezan vakitleri:

Bursa İmsakiyesi 2022 yılı takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 Bursa  namaz vakitlerine göre gün gün sahur imsak vakitleri ve iftar saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın ilk günü 2 Nisan Cumartesi itibariyle Bursa’da sahur vakti 05:13'de bitecek İşte Bursa Ramazan İmsakiyesi…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay