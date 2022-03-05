Bursa imsakiye 2022! Bursa Ramazan 2022 imsakiyesi iftar, sahur ezan vakitleri:
2022 Bursa imsakiye sahur ve iftar vakti! Ramazan ayının manevi gölgesi Müslümanların üzerine düştü. İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadeti Ramazan ayında tutulmakta. Ramazanda oruç tutmaya hazırlanan Müslümanlar, imsak vakitlerini, sahur ve iftar saatini şimdiden sorgular oldu. İşte Bursa imsakiye 2022 Diyanet sahur imsak vakti iftar saatleri...
Bursa İmsakiyesi 2022 yılı takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 Bursa namaz vakitlerine göre gün gün sahur imsak vakitleri ve iftar saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın ilk günü 2 Nisan Cumartesi itibariyle Bursa’da sahur vakti 05:13'de bitecek İşte Bursa Ramazan İmsakiyesi…