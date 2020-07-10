Buğra Gülsoy kimdir?

1982 Ankara’da doğan Buğra Gülsoy, tiyatro, film ve dizi oyuncusu olup ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. Buğra Gülsoy, ilk sahne deneyimini 13 yaşında yaşamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs’ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda rol almış, aynı zamanda kısa film yönetmenliği ve oyunculuk da yapmıştır. Selçuklu dönemindeki taht kavgalarını anlatan ‘Nizam-ı Alem’ dizisinin çekimleri başlıyor. Buğra Gülsoy, yeni yayın döneminde TRT 1’de ekrana gelecek olan dizinin başrol oyuncuları olan Ekin Koç, Leyla Lidya Tuğutlu ve Sevda Erginci ile mesaiye başladı.

Cast çalışmaları dijital ortamda devam eden Nizam-i Alem dizisi Trt 1’in 2020 2021 yeni sezonunda ki dört tarihi dizisinden biri olacak. Trt 1 yeni sezon için Barbaros ve Mevlana dizileri için hazırlıklarını sürdürüyordu; şimdi de Nizam-i Alem dizisi için çalışmalar başladı. Hali hazırda bir de tarihi dizi Payitaht Abdülhamid çekilmeye devam edecek.