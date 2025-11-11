  • İSTANBUL
Başsavcı Akın Gürlek detayları açıkladı: 6 tane örgüt yöneticisi var, kamu zararı 160 milyar ve 24 milyon dolar
Gündem

Başsavcı Akın Gürlek detayları açıkladı: 6 tane örgüt yöneticisi var, kamu zararı 160 milyar ve 24 milyon dolar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başsavcı Akın Gürlek detayları açıkladı: 6 tane örgüt yöneticisi var, kamu zararı 160 milyar ve 24 milyon dolar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB iddianamesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü kurucusu olduğunu belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, bugün basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Akın Gürlek, saat 14.30'da yaptığı açıklamada İBB iddianamesinin hazır olduğunu ve yarım saat içinde mahkemeye sunulacağını söyledi.

 Başsavcı Akın Gürlek, "İddianamenin giriş bölümünde suç örgütünün yapılanmasını ve şemasını anlattık. 6 tane örgüt yöneticisi var. Dijitallerin büyük çoğunluğu çözüldü. Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olduğu için diğer kişilerin suçlarından da sorumlu tutuluyor." açıklamasında bulundu.

Başsavcı Akın Gürlek açıklamasına şöyle devam etti:

"İhalelerin süreçleri ne şekilde dizayn edildiği çok önemli. Bunları iddianamede görebilirsiniz. Yazışmalar doğrudan dosyaya girdi. Mehmet Murat Çalık’ın whatsapp yazışmaları var. Dosyada ikrar içeren yazışmalar var. Kamu zararı toplam suç tarihinden itibaren 160 milyar TL ve 24 milyon dolar. 95 tane taşınmaz. Bunlar güncel değerler değil. Suç tarihi 10 yıllık süreci kapsıyor"

 

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Çözüldü
Lideri: Ekrem İmamoğlu
Yöneticiler: Murat Ongun, Ertan Yıldız, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Murat Gülibrahimoğlu, Hüseyin Gün.
Bazı örgüt üyeleri: Tuncay Yılmaz, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Yakup Öner, Mustafa Akın, Yiğit Oğuz Duman, Cevat Kaya, Seza Büyükçulha ve Mehmet Pehlivan.

 

