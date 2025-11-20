  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Spor Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran görünce mutlu oldu: Çok faydalı bir dernek
Spor

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran görünce mutlu oldu: Çok faydalı bir dernek

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran görünce mutlu oldu: Çok faydalı bir dernek

AFİDER'in yeni hizmet binasının açılışına katılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran "AFİDER çok faydalı bir dernek. İçtenlikle söylüyorum" dedi.

Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (AFİDER), yeni hizmet binasının açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, AFİDER Başkanı Coşkun Samancı’nın yanı sıra dernek başkanları, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda davetli katıldı. Program, açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle devam etti.

"AFİDER çok faydalı bir dernek"

Fenerbahçe camiasının birlikteliğine vurgu yaparak Sadettin Saran, "2 ay oldu bir araya geleli ama tanışmadığımız dernek başkanı yok bizim. Hepsini yakından inceliyoruz, tanışmaya çalışıyoruz. Maalesef bazıları çok faydalı değil ama bazıları da çok faydalı. AFİDER çok faydalı bir dernek. İçtenlikle söylüyorum. Hayırlı olsun yeni mekanınız. İnşallah beraber güzel şeyler yapacağız. Bugüne kadar yapılmış ama daha da güzellerini yapacağız. Burada olmaktan mutluyum" diye konuştu.

 

"Karşılıksız seven insanlar oldukça biz bu birlik beraberliği sağlayacağız"

Fenerbahçe’nin büyüklüğünde derneklerin de etkisinin olduğunu belirten Saran, "Sürdürülebilmek çok önemli. Sizin gibi iyi niyetli, taşın altına elini koyan, Fenerbahçe’yi gerçekten gönülden ve karşılıksız seven insanlar oldukça biz bu birlik beraberliği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Program sonunda ise Samancı, Saran’a plaket ve hediye tespih takdim etti. Aynı zamanda Saran, sevenleriyle bir araya gelerek fotoğraf çekildi.

İrfan Can Kahveci’den kadro dışı kalması sonrası yanıt! "Fenerbahçe ailem"
İrfan Can Kahveci’den kadro dışı kalması sonrası yanıt! “Fenerbahçe ailem"

Spor

İrfan Can Kahveci’den kadro dışı kalması sonrası yanıt! “Fenerbahçe ailem"

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23