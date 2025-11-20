Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran görünce mutlu oldu: Çok faydalı bir dernek

Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (AFİDER), yeni hizmet binasının açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, AFİDER Başkanı Coşkun Samancı’nın yanı sıra dernek başkanları, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda davetli katıldı. Program, açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle devam etti.

"AFİDER çok faydalı bir dernek"

Fenerbahçe camiasının birlikteliğine vurgu yaparak Sadettin Saran, "2 ay oldu bir araya geleli ama tanışmadığımız dernek başkanı yok bizim. Hepsini yakından inceliyoruz, tanışmaya çalışıyoruz. Maalesef bazıları çok faydalı değil ama bazıları da çok faydalı. AFİDER çok faydalı bir dernek. İçtenlikle söylüyorum. Hayırlı olsun yeni mekanınız. İnşallah beraber güzel şeyler yapacağız. Bugüne kadar yapılmış ama daha da güzellerini yapacağız. Burada olmaktan mutluyum" diye konuştu.

"Karşılıksız seven insanlar oldukça biz bu birlik beraberliği sağlayacağız"

Fenerbahçe’nin büyüklüğünde derneklerin de etkisinin olduğunu belirten Saran, "Sürdürülebilmek çok önemli. Sizin gibi iyi niyetli, taşın altına elini koyan, Fenerbahçe’yi gerçekten gönülden ve karşılıksız seven insanlar oldukça biz bu birlik beraberliği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Program sonunda ise Samancı, Saran’a plaket ve hediye tespih takdim etti. Aynı zamanda Saran, sevenleriyle bir araya gelerek fotoğraf çekildi.