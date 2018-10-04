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Boy uzatan egzersizler nelerdir?

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra doğru egzersizler ile boylarının uzamasını sağlayabilirler. Bununla birlikte, egzersizler doğru ve düzenli olarak gerçekleştirilirse, olumlu sonuçlar elde edilebilir.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:23
Boy uzatan egzersizler nelerdir?

Sağlıklı beslenme ve düzenli uykunun ana şartlar olduğunu unutmamalısınız ve egzersizleri düzenli olarak uygulamanız gerekir. Aynı zamanda, insanın yanlış davranışları ve davranışları nedeniyle büyüme durdurabilir. Ancak, bu duraklama uygun beslenme ve uygun egzersizle önlenebilir.

Doğru Duruş

Her şeyden önce, en önemli unsurlar duruş. Postür bozukluğu, kaslarınızdaki ve eklemlerdeki hasarlara ve gelişim yaşınızdaki boy artışınıza neden olabilir. Egzersizler sırasında gün boyunca doğru duruş ve hareketler çok önemlidir. Aksi takdirde, engelliliğe yönelik olumsuzluklar olabilir.

İp Atlama

Egzersiz uzatma söz konusu olduğunda akla ilk gelen şey şüphesiz atlamadır. Özellikle atlama ipinin bacak uzunluğunun uzatılması için profesyonel sporcuların önemli bir tercihidir. Bacak boyunun uzatılması ve kasların güçlenmesi için her gün en az 10 dakika uygulanmalıdır.

Zıplama

Uzatma egzersizlerinin temel hareketlerinden biri olan zıplatma, kasların uzamasını ve kıkırdakların esnemesini sağlar. Basketbolcuların uzun boynunun sırrı, günde 2 saat düzenli olarak atlamaktır. Günlük olarak atlama, kısa sürede sonuç almanıza yardımcı olur.

Uzatma egzersizleri için bir zorunluluktur. Gün boyunca atlama süresini uzadıkça, daha hızlı sonuç elde etmenize yardımcı olur. Oldukça hızlı atlamaya çalışın ve bacaklarınız gergin. Ancak 3-4 dakikalık dinlenme süresini ihmal etmeyin.

Ön Tekme Atma

Kasların ön vuruş hareketi, kemiklerdeki basıncı azaltarak kemiğin daha kolay gerilmesini sağlar. Ayaklarınızı yukarı kaldırın ve öne doğru vurun. Sağ ve sol ayaklarınızla tekrarladığınız bu uygulama, bacak kaslarınızı gerdirmeye yardımcı olur. Böylece kaslardaki basıncı azaltır ve bacağınızın uzunluğunu uzatır.

Asılma ve Gerilme

Uzatma egzersizlerinin temel hareketleri olan asılma ve germe birçok farklı yöntemle uygulanabilir. Bu uygulamalı yöntemler ile omurganızdaki basıncı azaltabilir ve kendinizi rahatlatabilirsiniz.

Asılma : Asılma ve gerilme hareketini yatay bir çubuğa tutunarak asılabilir ve omurganızdaki baskıyı hafifletebilirsiniz.

Ters Asılma : Aynı haraketi ters bir şekilde uygulayabilir ve yatay düzleme ayaklarınızı sabitleyerek ters bir şekilde başınız aşağıya gelecek şekilde sarkıtabilirsiniz.

Kobra Hareketi

Yere yüz üstü yattıktan sonra elleriniz üzerinde durun ve çenenizi yukarı bakacak şekilde geriye doğru uzatın. Kısaca, geriye doğru tersine. Bacaklarınızı kaldırarak ve ters çevirerek aynı uygulamayı uygulayın “V Aynı. Böylece omurganızın esnek ve rahatlamasına izin verebilirsiniz.

Bacak Germe Hareketi

Temel boy uzatma egzersizlerinden bir diğeri olan bacak germe hareketinde bacaklarınızı yanlara doğru açarak oturun ve başınızı dizinize doğru yaklaştırarak elinizle parmaklarınıza kadar uzanın. Ancak bu uygulamayı yaparken dizlerinizin olabildiğince düz olmasına ve omurganızın dik durmasına dikkat ediniz.

Omurga ve bacakları germek ve çalıştırmak için bu uygulamayı düzenli ve dikkatli bir şekilde uygulayın. Uygulamayı tekrarlamak arasında dinlenmeyi unutmayın.

Yay Hareketi

Sporcuların sıkça uyguladıkları esneme hareketlerinden olan yay hareketinde öncelikle dik durunuz. Ellerinizi kalçalarınızın üzerinde konumlandırın ve başınızı öne doğru eğiniz. Bu uygulamada dizlerinizin bükülmemesine dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda çenenizi göğsünüze doğru yaklaştırmalısınız. Yay hareketi ile kaslarınızın esnemesine yardımcı oluyorsunuz.

 



Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 15:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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