Bitlis'te yarın okullar tatil mi? Bitlis 10 Ocak Perşembe kar tatili son dakika

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Bitlis de var. Bitlis'te kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Bitlis'te okullar yarın da tatil mi? Bitlis'te okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Bitlis'te 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Bitlis'te yoğun kar etkili olmaya devam ediyor. Bitlis Valiliği, il genelinde bugün eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti. Kar yağışının bugün de gün boyu etkili olması bekleniyor. Peki Bitlis yarın (10 ocak perşembe günü) okullar tatil olacak mı?

Bitlis'te 9 Ocak Çarşamba günü okullar tatil edilmişti

Bitlis merkezde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için okullar tatil edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışından dolayı Bitlis merkez ilçemizde her tür ve derecedeki resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 9 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine valiliğimizce karar verilmiştir” denildi.

Tatvan'da 9 Ocak kar tatili

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde; mevcut kar yağışının Tatvan genelinde gece ve yarın gün boyu devam edeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayı beklendiğinden 9 Ocak 2019 Çarşamba günü Tatvan merkez ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Bitlis'te yarın (10 Ocak Perşembe günü) okullar tatil mi?

Tatvan'da 10 Ocak Perşembe kar tatili

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm okullar yarın için tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde; elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2019 Perşembe günü Tatvan merkez ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır” denildi.