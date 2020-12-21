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Aktüel Bitlis'te uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Bitlis'te uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 23:11:49 -
Bitlis'te uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ahlat ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Tatvan ilçesinde K.K'nin üst aramasında 0,15 gram, Ahlat ilçesinde ise A.K'nin üst aramasında 0,54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, kentte ve çevresinde suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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