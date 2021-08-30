Bir Zamanlar Çukurova Hakan Gümüşoğlu kimdir? Bir Zamanlar Çukurova yeni oyuncu kadrosu

Bir Zamanlar Çukurova Hakan Gümüşoğlu kimdir? Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonu ile yine bir kez daha izleyiciye merhaba diyecek. Yamanlar Konağına yapılan saldırı sonrası Demir Yaman’ın bilinmedik bir şeklide ortadan kaybolmasıyla Bir Zamanlar Çukurova sezon finali yapmıştı. Yeni bölümde Demir Yaman’ın dizide olup olmayacağı merak edilirken, Demir Yaman öldü mü, Demir Yaman Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrıldı mı? Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Çukurova’da yeni katılan oyuncular kim oldu? soruları da yine Bir Zamanlar Çukurova sevenleri tarafından merak ediliyor.

Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanırken, Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu genişledi. Bir Zamanlar Çukurova yeni oyuncu kadrosuna bakıldığında İbrahim Çelikkol da diziye giren oyunculardan oldu.

Hakan Gümüşoğlu kimdir?

İbrahim Çelikkol, Çukurova'nın iş ve cemiyet hayatına hızlı bir giriş yapacağı 'Hakan Gümüşoğlu' karakteriyle dahil olacak. İhtiraslı, savaşçı, gözü pek kişiliğiyle öne çıkan Hakan Gümüşoğlu, Çukurova'daki pek çok ismin tam tersi, tüm zenginliğini kendisi elde etmiş bir işadamı. İzmir'de başlayan yaşamı, üniversite yıllarında Berlin'de bir dönem Demir Yaman ile kesişmiş. Ve yıllar sonra Demir'in hayatında kaynağı bilinmeyen düşmanlıkları ve Demir'le üniversite yıllarına uzanan bağı ile hikayenin karanlıkta kalmış düğümlerini çözerek Çukurova'nın altını üstüne getirecek.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Akıncı dizilerinde rol alan Erkan Bektaş'ın canlandırdığı Abdülkadir Keskin karakteri ise hikâyeye farklı bir güzellik katacak. Yeni sezonda da devam edecek olan Bir Zamanlar Çukurova, 102. bölümü ile sezon finali yapmıştı.

İbrahim Çelikkol kimdir?

İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli’de doğdu. Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması, hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012'de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan'ı canlandırdı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.