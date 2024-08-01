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Gündem Binlerce Müslüman Beyazıt Meydanı'nda haykırdı! Mescid-i Aksa özgür oluncaya kadar cihada devam
Gündem

Binlerce Müslüman Beyazıt Meydanı'nda haykırdı! Mescid-i Aksa özgür oluncaya kadar cihada devam

Yeniakit Publisher
2024-08-01 08:37:00 -
Binlerce Müslüman Beyazıt Meydanı'nda haykırdı! Mescid-i Aksa özgür oluncaya kadar cihada devam

İslami kuruluşlar şehit edilen Hamas lideri İsmail Heniyye için Fatih Camiinden Beyazıt'a yürüyüş gerçekleştirdi. Siyonist işgal çetesi İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'yi hava saldırısı ile şehit etti. Hayatını Filistinli Müslümanların özgürlük mücadelesine adayan Heniyye'nin 7 Ekim’den bu yana dört oğlu, dört torunu ve kız kardeşi de şehit edilmişti.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/binlerce-musluman-beyazit-meydaninda-haykirdi-mescid-i-aksa-ozgur-oluncaya-kadar-cihada-devam-89847

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