Biber fidesi nasıl ekilir? Domates fidesi ne zaman ekilir? Domates biber fidesi yetiştiriciliği

Evde kendi sebzelerinizi yetiştirerek hem yeni bir hobi edinmek hem de yiyeceklerinizi organik ve sağlıklı bir şekilde yetiştirmek için bahçenizin bir bölümünü ayırabilir ya da yetiştirme işlemini saksıda gerçekleştirebilirsiniz. Domates, yaz aylarında en çok tüketilen sebzeler arasında yer alıyor. Domates fidesi nasıl ekilir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Domates Fidesi Nasıl Ekilir?

Aldığınız ya da yetiştirdiğiniz domates fidelerinin dikimini yapmadan önce dikim yapacağınız bahçenizin tavına gelmiş ve işlenmiş olması gerekir. Toprak ısısının uygun olması ve don olayların geçmiş olması, domates fidesi dikimi yapılacak olan toprakta yeterli mineral yoksa gerekli organik gübreler ve torf ile gıda takviyesi yapılması gerekir. Domates fidelerinizin dikimi için eğer seçtiğiniz toprak uygunsa fide dikimi için uygun rüzgarsız ve serin havaları seçmeniz gerekir. Domates fidesinin daha fazla güneş ışığından yararlanabilmesi için kuzey ve güney yönünde dikimleri tercih ediniz.

Fide dikimlerinde sıralar üzerinde çift dikim yapmanız uzun vadede size hem hasat hem de sulama açısından maliyetlerinizi önemli ölçüde azaltır. Domates fidelerini sıralar üzerinde mesafe 40-60 cm, sıralar arası ise, 90-130 cm olacak bir şekilde dikebilirsiniz. Domates fidelerini dikimi sırasında bitkinin viyolde kalan kısmının tamamı yani fidenin yaklaşık 3'de 2 si toprağın altında olması gerekir.

Domates Fidesi Dikimi Ne Zaman Yapılır?

Domates tohumu ekimi genellikle ilkbahar, sonbahar ve yaz ayları içinde yapılması tavsiye edilir. Domates tohumunda tohumun ekimi ve kalitesi hasadın verimliliği bakımından çok önemlidir. Domates tohumunun ekim derinliği 0,5-1 cm , sıralar üzeri mesafesi ise, 40-60 cm ,sıralar arası 90-130 cm arasında olması gerekir. Domates fidesi kullanılacaksa domates fidesinin ekim aralıkları, domates tohumunun ekim aralıkları ile aynı aralıklarda olabilir.

Biber Fidesi nasıl dikilir?

Biber Fidesi Ekimi yaparken öncelikle ekim zamanına dikkat etmelisiniz. Daha sonra Biber Fidesi Ekim Şekli, Biber Fidesinin Konumlandırılması, Biber Fidesi Toprak Tipi gibi unsurlarda hemen peşi sıra dikkat etmeniz gerekenlerdir. Şimdi sizlere edindiğimiz tüm deneyim ve tecrübe ile kesin verim alabileceğiniz bilgiler ve püf noktalar vereceğiz. Bu içerikteki bilgileri edinmeniz sonrasında hatasız, sorunsuz ve solmayan hatta kesin verim alabileceğiniz biber fidesi maceranız başlamış olacaktır. İçerik sonunda Biber Fidesi Nasıl Ekilir? videomuzu izleyerek daha da fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Biber Fidesi Ne Zaman Ekilir?

Ülkemizde bazı bölgelerde don olayları çok olduğu için mümkün mertebe don zamanları geçtiğinde fide ekimi yapmanız gerekir. Don; daha yeni olan fidelerinize zarar verecektir. Tavsiyemiz; havaların ısınmaya başladığı zamanlarda fide dikimlerinizi gerçekleştirmeniz yönündedir. Hava duruma göre anlatacak olursak havanın biraz serin olması aynı zamanda rüzgarsız olması en doğru tercihtir. Fidenizi dikerken güneşin yakıcı olduğu zamanlardan kaçınmanız daha doğru olur. Fideler ilk zamanlarında toprakla bütünleşirken hassas olacaklardır.

Biber Fidesi Nasıl Ekilir ve Nasıl Yetiştirilir?

Biber fidesi; saksı için gerekli toprak karışımı hazırlandıktan sonra fideyi önceki sahip olduğu toprağı ile birlikte dikeceğiniz kadar bir çukur açmalısnız ve buraya dikerek etrafını kapatmalısınız. Eğer bahçenize ekiyorsanız yine fidenin sahip olduğu önceki toprağı ile birlikte silme olarak gömülecek şekilde bir alan açıp buraya koymalısınız. Bunlara ek olarak bir yöntem daha bulunmaktadır. Biber Fidenizi önceki sahip olduğu topraktan tamamen arındırmanız gerekir. Bunu yaparken kökleri koparmamaya dikkat ediniz sadece mevcut topraktan ayrılması gerekmektedir. Sadece kökleri ile ortada olan fidenizi açmış olduğunuz çukura yerleştirin sadece kökleri kapatacak kadar toprak atın. Böylece hala çukurun kalanı boş gözükecektir. İşte bu durumda o çukuru dolduracak kadar su dökün ve çukurdaki su alttaki toprak tarafından çekilmeden önce orayı toprakla doldurun. Bu işlemde çok iyi bir can suyu vermiş oluyorsunuz. Bu yöntemi genelde tarla ve bahçelerde ekim yaparken kullanmaktadırlar.

Biber Fidesinin Toprağı Nasıl Olmalıdır?

Özellikle dikkat etmeniz gereken noktalardan biriside toprak tipidir. Biber fidesini aldığınız yerden gübreli toprak alarak direk bu işe kalkışmayın olumsuz sonuçlar alabilirsiniz. Bunun sebebi size verdikleri gübreli toprağın gübresinin ne gübresi olduğunu ve toprak ile yüzde kaç oranında karışım yapıldığını bilmiyorsunuz. Bu sebeple bu hamleniz boşa emek harcamak olacaktır. Sizlere tecrübeden de yola çıkarak en verimli biber fidesi toprağı nasıl olur? bunu da paylaşmış olacağız. Eğer varsa normal toprak kullanmanız en mantıklısıdır eğer normal toprak yoksa çevrenizde torf satan yerlerden torf alabilirsiniz buda işinizi görecektir.

En Verimli Biber Toprağı içerisinde; Solucan Gübresi, Koyun Gübresi, İşlenmemiş Saf Kil, Muz Kabuğu, Yumurta Kabuğu, Magnezyum Sülfat, Normal Toprak, Tarçın, Demir Parçaları ya da Demir Çubuk olmalıdır. Sizlere saymış olduğumuz bu malzemelerin hepsini bir araya getirmeniz durumunda sorunsuz şekilde diktiğiniz her fideniz tutar ve çok verimli olurlar. Eğer bu sayılanların hepsini temin edemezseniz sorun değil ancak koyduğunuz gübrenin fazla olmamasına dikkat etmelisiniz. Biz bütün malzemeleri saydık çünkü tamamı bir aradayken defalarca biber ekimi gerçekleştirdik ve ortaya muhteşem sonuçlar çıktı. Tabi ki daha sonra elde edilen ürün verimliliği de buna dahildir. Toprak ısısı da bu noktada önemlidir. Soğuk hava ve soğuk topraklarda ekim doğru olmayacaktır. Eğer bahçenize ekim gerçekleştirecek iseniz toprağınızı mutlaka işlemiş olmalısınız bir nevi tavına gelmiş olması gerekmektedir. Bu başlık altında verilen toprak karışımı ile ilgili detaylı bilgi makalenin sonunda yer alacaktır.

Biber Fidesi Nasıl Konumlandırılmalıdır?

Biber fideleriniz ister yeni dikilmiş olsun isterse büyümeye başlamış olsun fark etmez mutlaka şiddetli rüzgar alacak yerlerden uzak tutmanız gerekir. Fide dikimi gerçekleştirildiği andan itibaren artık fideleriniz sabah günün ilk ışıklarını alacak bir yerde olmalıdır. Gün içinde güneş ışığından mutlaka faydalanmalıdır. Akşam gün batımında fidenize gelen güneş ışınlarının bir zararı yoktur bu sebeple akşam güneşinden kaçırmanıza gerek yoktur.

Biber Fidesi Nasıl ve Ne Zaman Sulanmalıdır?

Biber Fidesi sabahın çok erken saatlerinde yada akşam karanlık çöktüğünde sulanmalıdır. Yağmurlu havalarda sulama yapmanıza gerek yoktur tabi yeterinde yağmur aldığını düşünüyorsanız. Sabahın çok erken saatlerinde yada akşam karanlıkta yaptığınız sulamalarda hep aynı saati Biber Sulama Saati olarak belirlemek doğru olacaktır. Mesela sabah suluyorsanız her gün sabah 05:00 gibi akşam suladığınızda ise 21:00 gibi sabit saatler yaratmanız gerekir. Peki bunlar şart mı? Hayır tabi ki de. Ancak kendinizden yola çıkın her gün hemen hemen aynı saatte kahvaltı eder ve akşam yemeğinizi de her gün hemen hemen aynı saatte yersiniz. Sizler nasıl canlıysanız onlarda canlıdır. Bizler bu mantıkta hareket ederek baştan sona defalarca harika sonuçlar elde ettik.

Bu konuya ek olarak Biber Ne Kadar Sulanmalıdır? sorusu da merak edilmektedir. Bir biber fidesi büyüklüğüne, yetişmişliğine göre suya ihtiyaç duyar. Yeni dikilmiş bir fideyse 1 bardak su yeterlidir. Eğer biber fideniz büyümüş ise bu durum 3-4 su bardağı ve üzeri şeklinde olabilir. Peki bizler nasıl suladık? Sprey su ile bütün biber toprağını ıslatır hale getirdik getirdikten sonra dibine 1 su bardağı kadar su döktük sonra sprey ile biberin tümüne yağmurlama sulama sistemi uyguladık ve yaprakları dahil ıslanmış oldu böylelikle.

Yağmur Biber Fidesine Zarar Verir mi?

Bulunduğunuz şehirde tuhaf bir durum yok ise yani olağan dışı kirli bir hava yok ise yağmurun fidelerinize bir zararı olmayacaktır. Aksine en doğal sulama yağmur olduğundan faydalıda olacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken yağmurun doluya dönüşmesi ve bitkilerinize zarar verip vermeyeceğidir. Çok fazla yağmur yağıyorsa yağmurun oranına göre bir süre biber fidenizi yağmur altında bekletmeniz yeterli olacaktır.

Biber Fidesi Yetiştirilirken Dikkat Etmeniz Gerekenler

İster büyük ister küçük olsun farketmez fidelerinizi kavurucu sıcak öncesinde kesinlikle sulamayınız. Bunu yaparsanız yapraklarında kalan su damlacıkları güneşi dikine aldığında mercek görevi görür ve güneş ışınlarını kızdırarak biberin yapraklarına verir. Yani bir nevi biber fidenizi yakmış olur.

Kesinlikle dikim yapacağınız toprağa dikkat etmelisiniz. Fidenizi aldığınız yer size gübreli toprak verdiğinde bu karışım bahçeler için olabilir ve siz bunu saksıda kullandığınızda biberleriniz ektiğiniz andan itibaren safi gübrede yanmaya başlar. Peki farkı nedir? Eğer aldığınız gübreli toprak yüzde 70 gübre ve yüzde 30 toprak karışımı ise ki genelde böyle oluyor bu karışımlar bahçeler içindir. Çünkü bu karışımı bahçenizdeki diğer toprakla harmanlayacağınız için bibere zarar vermeyecektir.

Biber fidelerinizi bulunduğunuz bölgedeki mevsimsel don olayları geçtikten sonra ekmeye özen gösteriniz.

Biber Fidelerinizi bahçeye ektiğinizde herhangi dolu yağması durumunda onları koruyabilecek durumda ekim gerçekleştirmeniz gerekir. Saksıya ekim gerçekleştirdiyseniz dolu yağacağı durumlarda saksılarınızı güvenli alana çekmelisiniz.

Biber fidelerinize verimli olması için Çiçek Coşturan veya Yapay Gübre kullanmayınız.

Toprak Karışımı Hakkında

Sizlere bahsettiğimiz toprak karışımı ile bitkinizi organik olarak yetiştirebilirsiniz. Verdiğimiz karışım listesine ilişkin ufak notları bu bölümde sizlerle paylaşmak isteriz.

Normal Toprak

Doğallığı ve su tutması dolayısı ile tavsiye edilir. Kendince sahip olduğu mineraller bulunmaktadır. Toprak yeterince su yediğinde bir miktar çamurlaşabildiğinden bitkinizin zemine daha sağlam sarılmasına neden olur. Fidelerinizin mukavemeti için önemlidir.

Solucan Gübresi

Aktif Organik maddeleri yapısında bulundurur. Bitkinizin büyüme hızını arttırır. Bitki gövdesinde sağlamlık artmış olur. Sebze üretiminde çok tercih edilir. Karıştırıldığı toprağı zenginleştirir.

Muz Kabuğu

Bildiğimiz gübre olarak kullanılır. Antioksidan etkisinden dolayı bitkinin kökünden yapraklarına kadar daha sağlıklı olmasını sağlar. Ayrıca bitkinin ihtiyaç duyduğu potasyumu ciddi ölçüde karşılamaktadır.

İşlenmemiş Saf Kil

Yapısında sülfat bileşikler içermektedir. Toprakla bir miktar karıştırıldığında bitki için fayda sağlayacaktır. En önemli etkisi kilin su tutma yapısıdır ve bu durum bitkiler için önemlidir.

Magnezyum Sülfat

Kükürtlü bileşikler bitkinin yetişmesi için çok önemlidir. Magnezyum Sülfat bu konuda çok büyük öneme sahiptir.

Yumurta Kabuğu

Hemen hemen her sebze, meyve ve çiçekte kullanılmaktadır. Ciddi oranda kalsiyum kaynağıdır. Biber Fidesinin yetişmesinde önemli bir paya sahiptir.

Koyun Gübresi

Az miktarda toprak içerisinde ve ince bir örtü olarak dikim sonrası yüzeyde kullanılmalıdır. Fazla kullanılırsa sinek yapacaktır ve bitkilerinizin yanmasına neden olacaktır. Bitkiler için gereklidir. Toprak içerisinde kullanmasanız bile ince bir yüzey toprağın üstünde kullanmanız faydalı olacaktır.

Tarçın

Bu noktada toz tarçından bahsedilmektedir. Tarçın; antiseptik ve antiparazitik etkiye sahiptir. Bitkinizin hasarlı yapraklarına dökerek kullanabilirisiniz. Ayrıca az miktarda toprak içerisinde kullanabildiğiniz gibi dikim sonrası toprak yüzeyine de dökebilirsiniz. Her şeyi tam yapmanıza rağmen bitkilerinizde çürüme, hastalık, boyun bükme, solma gibi durumlarda tedavi edici ve koruyucu etkiye sahip olacaktır. Bitkilerinizde böcek ve sinek sorunu var ise toprak yüzeyine kullanılan toz tarçın bu sorunu giderecektir. Aynı zamanda bitkinizin hastalık kapması yada mantar sorunu gibi durumlarında tarçın yine yardımcı olacaktır.

Demir Parçaları veya Demir Çubuk

Toprak içerisinde köke yakın olarak konulan ufak tefek demir parçaları veya bitkiye zarar vermeden köke yakın saplanmış küçük demir çubuklar ciddi oranda fayda sağlamaktadır. Bu fayda bitkinin demir ihtiyacını karşılamasıdır. Bu ilk aşamada gerçekleşmez. Siz bitkinizi suladığınız sürece toprakta tarafından emilen su içerisindeki demir parçaları yada saplanmış demir çubukları paslı hale getirmeye başlar. Bu durum oksitlenme olarak ta söylenebilir. Bu maddelerde pas oluştuğunda kökler toprak yardımıyla bu pasları bünyesine çeker. Böylece bitki topraktan direkt olarak demir ihtiyacını karşılamış olur. Yine bitkinizin yapısı ve sağlamlığı açısından bu çok önemlidir. Bu işlemin zararlı olduğunu da düşünenler vardır. Ancak toprağın yapısında zaten demir bulunmaktadır fakat bu demir miktarı ya yeterli olmuyor yada yapılan karışımlarda yetersiz hale geliyor. Tabi ki böyle bir durumda fidelerinizden elde ettiğiniz biberlere gelince aklınızda bir şey kalmasın çünkü bütün demir fidenin gövdesinin içerisinde yani sadece bitki kısmında kalıyor ve bu noktanın güçlenmesini sağlıyor.

Biber kaç santim arayla dikilir?

Biberler genelde sıra arası 80 cm, sıra üzeri 30-50 cm olacak şekilde dikilir. Dikim esnasında fideler çapa için açılan yeterli büyüklükteki çukura olduğu gibi yerleştirilir ve çukurun boş kısımları toprakla doldurularak hafifçe bastırılır. Açılan bu çukurlar sedde üzerinde olmalıdır.

Biber nasıl çapalanır Biber çapası ne zaman yapılır?

Biberde fide dikimden 15-20 gün sonra kaymak kırma ve boğaz doldurma amacı ile ilk çapa yapılır. Bu ilk çapanın 2-3 hafta sonrasında ikinci çapa yapılır. Sonrasında toprağın bünyesi ve yağış durumuna göre üçüncü çapada yapılabilir.

Bahçeye biber tohumu nasıl ekilir?

Biber tohumları kap içerisinde veya viyollerde çimlendirilmeli, kap veya viyol üst seviyesine 1 cm kala ince elenmiş toprak ve torf karışımından oluşan toprakla doldurulmalı ve fısfıs yardımıyla nemlendirilmelidir, biber tohumları yerleştirilir ve üzerleri aynı toprakla doldurulur.