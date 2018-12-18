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Beşiktaş'tan Onur Kıvrak bombası! Sürpriz takas önerisi

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak'a Beşiktaş talip oldu. Siyah beyazlı ekibin Onur Kıvrak'a karşılık Trabzonspor'a Tolga Zengin'i önerdiği iddia edildi.

18 Aralık 2018 Salı 11:34
Beşiktaş'tan Onur Kıvrak bombası! Sürpriz takas önerisi

Onur Kıvrak Tolga Zengin takası!

Beşiktaş için son dakika Onur Kıvrak transferi iddiası gündeme geldi. Beşitkaş'ta yönetimin Onur Kıvak için Trabzonspor yönetimi ile Onur Kıvrak transferi görüşmesinin yapıldığı iddia edildi. Yeni Şafak Gazetesi, Beşiktaş yönetiminin Tolga Zengin'i Trabzonspor'a verip karşılığında Onur Kıvak'ı bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istediğini yazdı.

Bilindiği üzere Onur Kıvrak geçtiğimiz günlerde teknik direktör Ünal Karaman ve başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kararı ile Trabzonspor'da süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 11:34
  1. Karaman
  2. Beşiktaş
  3. Onur Kıvrak
  4. Trabzonspor
  5. Tolga Zengin
  6. Süper Lig
  7. Transfer haberleri

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