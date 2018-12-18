Beşiktaş'tan Onur Kıvrak bombası! Sürpriz takas önerisi

Onur Kıvrak Tolga Zengin takası!

Beşiktaş için son dakika Onur Kıvrak transferi iddiası gündeme geldi. Beşitkaş'ta yönetimin Onur Kıvak için Trabzonspor yönetimi ile Onur Kıvrak transferi görüşmesinin yapıldığı iddia edildi. Yeni Şafak Gazetesi, Beşiktaş yönetiminin Tolga Zengin'i Trabzonspor'a verip karşılığında Onur Kıvak'ı bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istediğini yazdı.

Bilindiği üzere Onur Kıvrak geçtiğimiz günlerde teknik direktör Ünal Karaman ve başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kararı ile Trabzonspor'da süresiz kadro dışı bırakılmıştı.