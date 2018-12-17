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Beşiktaş'ta Pepe ile yollar ayrıldı

- Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu

17 Aralık 2018 Pazartesi 20:33
Beşiktaş'ta Pepe ile yollar ayrıldı


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcusu Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği belirtilerek, "Fesih anlaşması çerçevesinde futbolcuya, kulübümüzden, fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100 bin 700 avro ödenecektir." denildi.

Beşiktaş'a geçen sezonun başında transfer edilen savunma oyuncusu Pepe, siyah-beyazlı formayla çıktığı 52 resmi müsabakada 7 kez ağları havalandırdı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 20:33
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