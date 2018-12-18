Beşiktaş'ta ayrılan Pepe'ye sürpriz talip

Beşiktaş formasıyla son iki sezonda çok önemli işler başaran fakat geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshetme kararı alan Pepe, Flamengo'nun yolunu tutabilir. FOX Sports'ta yer alan habere göre Portekizli yıldız için girişimlerde bulunmaya hazırlanan kulüplerin başında Brezilya Ligi'nin devlerinden Flamengo yer alıyor.

Brezilya ekibinde başkanlık seçimini yakın zamanda kazanan Marcos Braz'ın transfer çalışmalarına çok geçmeden başladığı, bu doğrultuda Inter forması giyen Miranda ve Gabigol'ün transfeleri için İtalya'da olduğu iddia edildi.

Braz'ın ilk hedefi Miranda

Savunmaya önemli bir isim takviye etmek isteyen Braz'ın ilk hedefinin Miranda olduğu, Brezilyalı oyuncunun transferinde pürüz olduğu takdirde Pepe ile görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. 2018/2019 sezonunda Beşiktaş formasıyla 17 maça çıkan Pepe, siyah beyazlılara 5 gollük katkı vermişti.

(Goal)