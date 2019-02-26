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Beşiktaş’ın kalan maçları hangileri? Beşiktaş hangi takımlarla oynayacak?

Beşiktaş, 23. Haftaki maçında Fenerbahçe’yi evinde konuk etti. Futbolseverlerin nefesini tutup büyük bir heyecanla izlediği Beşiktaş-Fenerbahça maçı 3-3 eşitlikle sonuçlandı. 40 puanla Süper Lig’in 3. Sırasında yer alan Beşiktaş şampiyon olabilecek mi? Beşiktaş’ın kalan maçları hangileri? Beşiktaş hangi takımlarla oynayacak?

26 Şubat 2019 Salı 11:40
Beşiktaş’ın kalan maçları hangileri? Beşiktaş hangi takımlarla oynayacak?

Beşiktaş, 23. Haftaki maçında Fenerbahçe’yi evinde konuk etti. Futbolseverlerin nefesini tutup büyük bir heyecanla izlediği Beşiktaş-Fenerbahça maçı 3-3 eşitlikle sonuçlandı. 40 puanla Süper Lig’in 3. Sırasında yer alan Beşiktaş şampiyon olabilecek mi? Beşiktaş’ın kalan maçları hangileri? Beşiktaş hangi takımlarla oynayacak? 

Beşiktaş’ın kalan maçları arasında hangi maçlar var? Spor Toto Süper Lig Beşiktaş fikstürü siyah beyazlı taraftarların merakla araştırdığı konulardan bir tanesi. Süper Lig’de 23. haftayı geride bırakan futbolseverler şampiyonun kim olacağını daha şimdiden merak eder oldu. Süper Lig’in bitimine 11 hafta kala Beşiktaş’ın önünde bir hayli zorlu maçlar bulunmakta. Ligde şu ana kadar 40 puan toplayan Beşiktaş ligin 3. sırasında yer alması şampiyonluğa uzak olmadığını gösteriyor. Beşiktaş Süper Lig 24. hafta Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş Süper Lig 25. hafta Konyaspor, Süper Lig 26. hafta Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş 31. Hafta Galatasaray derbi için sahaya inecek. Beşiktaş son maçını ise Kasımpaşa ile yapacak. İşte Beşiktaş’ın kalan maçlarına ilişkin fikstürü…

24.Hafta: Kayserispor - Beşiktaş

25. Hafta: Beşiktaş - Konyaspor

26. Hafta: Beşiktaş - Göztepe

27. Hafta: Çaykur Rizespor - Beşiktaş

28. Hafta: Beşiktaş - Başakşehir

29.Hafta: Sivasspor - Beşiktaş

30. Hafta: Beşiktaş - Ankaragücü

31. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

32. Hafta: Beşiktaş - Alanyaspor

33. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş 

34. Hafta: Beşiktaş – Kasımpaşa 

Fenerbahçe kalan maçları 2019 | Fenerbahçe kaçıncı sırada

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:40
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  5. Kayseri
  6. Ankara
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