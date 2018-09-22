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Beşiktaş taraftarları Fenerbahçe Stadı'na 3 Bin adet Pancu fotoğrafıyla gidecek!

Beşiktaş taraftarları Pazartesi günü Fenerbahçe derbisine sürpriz bir organizasyon yapma kararı aldı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 13:32
Beşiktaş taraftarları Fenerbahçe Stadı'na 3 Bin adet Pancu fotoğrafıyla gidecek!

Sosyal medyada örgütlenen siyah-beyazlılar, maça 3 bin adet Pancu fotoğrafıyla gideceklerini bildirdiler. Pancu, 'Kadıköy Panteri' olarak anılıyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 2004/05 sezonunda Kadıköy'de oynanan karşılaşma Türk futbol tarihine geçti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 17 Nisan 2005'te oynanan maç, adeta gol düellosu şeklinde geçerken, Beşiktaş'ın Rumen futbolcusu Daniel Pancu'nun kaleye geçmesi adeta maça damgasını vurdu.

Karşılaşma 3-2 Beşiktaş'ın lehine devam ederken, 81. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı ve siyah beyazlı takımda kaleci Cordoba kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Üç oyuncu değiştirme hakkı dolan Beşiktaş'ta kaleye Rumen futbolcu Pancu geçti. Alex, 82. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak durumu 3-3'e getirdi.

Derbiye 10 kişi devam eden Beşiktaş'a karşı taraftarının da desteği ile ataklarını ataklarını arttıran Fenerbahçe, Pancu'yu geçmeyi başaramadı. Beşiktaş maçın uzatmalarında bulduğu golle 4-3 öne geçen Beşiktaş, unutulmaz bir derbi zaferi elde etti.

Maçı 4-3 kazanan Beşiktaş, daha sonra bu maçın anısına hatıra tişörtleri yaptırırken, Pancu'nun lakabı da ''Kadıköy Panteri'' oldu.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 13:32
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Daniel Pancu
  4. Beşiktaş taraftarları

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