Başta uyuşma hangi bölüm bakar

Başta uyuşma için hangi doktora gidilir? Baş uyuşması, insanlarda boyun ve üst sırt bölgesindeki sinir sıkışması sebebiyle veya sinir zedelenmesi neticesinde ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Peki başımda karıncalanma oluyor neden olabilir? Başta uyuşma için hangi doktora gidilir? Kafa uyuşması için hangi bölümden randevu alınır? sorularına cevaplar haberimizde.

Baş uyuşması, bulanık görme, baş dönmesi gibi semptomlarla belirti veren bu otoimmün nörolojik bozukluk, bazı sinir liflerini çevreleyen beyin ve omurilikten her ikisini de etkileyebilen miyelin kılıfının kaybı, zarar görmesiyle ortaya çıkar.

Başımda karıncalanma oluyor neden olabilir?

Başta karıncalanma hissi daha çok saçlı deri ve başın arka kısmında olan nahoş hislerdir. Bu karıncalanmalarla beraber genellikle uyuşma ve elektriklenme hissi birlikte görülür. Baştaki karıncalanmaların hepsi beyinle ilişkili değildir. Baştaki karıncalanmalar saçlı deriyle ilişkilidir ve daha çok da başın arka kısmındaki çıkıntılı bölümden saçlı deriye yayılır. Başın arka kısmındaki kaslardaki herhangi bir spazm da ilgili sinire dokunarak bu karıncalanmalara sebep olabilir. Baştaki karıncalanmaların en önemli sebepleri stres ve strese bağlı diş sıkmalardır.

Başta uyuşma için hangi doktora gidilir?

Baş uyuşmasının tedavisi, durumun sebebine bağlı olarak değişir. Baş uyuşmasından muzdaripseniz, Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları) uzmanına gitmelisiniz.

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