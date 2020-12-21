Başakşehir Belediyesi, silahla vurulan köpeği kurtardı
İSTANBUL (AA) - Başakşehir Belediyesi ekipleri, silahla vurulduktan sonra boş bir araziye bırakılan yaralı köpeği sağlığına kavuşturdu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayvanseverlerin, Kayabaşı Mahallesi'nde boş bir arazide yaralı halde bir köpek bulunduğunu haber vermesi üzerine harekete geçildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan Başakşehir Belediyesine bağlı veteriner ekipleri, köpeğin boynundan silahla vurulduğunu belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı köpek, daha sonra Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.
Ameliyat edilen ve müşahede altında tutulan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.