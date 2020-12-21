  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başakşehir Belediyesi, silahla vurulan köpeği kurtardı
Aktüel

Başakşehir Belediyesi, silahla vurulan köpeği kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 20:06:33 -
Başakşehir Belediyesi, silahla vurulan köpeği kurtardı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir Belediyesi ekipleri, silahla vurulduktan sonra boş bir araziye bırakılan yaralı köpeği sağlığına kavuşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayvanseverlerin, Kayabaşı Mahallesi'nde boş bir arazide yaralı halde bir köpek bulunduğunu haber vermesi üzerine harekete geçildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Başakşehir Belediyesine bağlı veteriner ekipleri, köpeğin boynundan silahla vurulduğunu belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı köpek, daha sonra Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

Ameliyat edilen ve müşahede altında tutulan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'inden olay itiraf: Oradan attılar
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'inden olay itiraf: Oradan attılar

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ahmet Sencer karakterini oynayan Ekin Koç, kariyerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu.
Bir ülkeden daha devalüasyon kararı
Dünya

Bir ülkeden daha devalüasyon kararı

Geçtiğimiz günlerde Libya Merkez Bankası'nın devalüasyon kararı almasının ardından 17 yıl sonra Irak da devalüasyon kararı aldı. Karar önces..
1000 dolar maaşla Azerbaycan'a karşı savaşıyorlardı! İşte son pozları
Dünya

1000 dolar maaşla Azerbaycan'a karşı savaşıyorlardı! İşte son pozları

1000 dolar maaş karşılığında Dağlık Karabağ'da Ermenistan safından savaşan PKK'lı teröristlerin cesedi ayinle gömüldü.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay